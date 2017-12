Osnabrück. Das UN-Tribunal zum früheren Jugoslawien stellt seine Arbeit ein. Es hat für späte Gerechtigkeit gesorgt und rechtsfreie Räume geschlossen. Ein Kommentar.

Als sich Slobodan Praljak vor drei Wochen im Gerichtssaal vergifte und sich damit einem Urteil entzog, war dies ein Tiefpunkt in der Geschichte des UN-Tribunals zum früheren Jugoslawien. Ungeachtet dessen hat das Gericht Großes geleistet.

Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Bosnienkrieg wurden viele Haupttäter von den Richtern zur Verantwortung gezogen. Sie sorgten zumindest für ein Stück späte Gerechtigkeit und haben rechtsfreie Räume geschlossen. Denn Kriegstreiber mussten und müssen meistens nicht mit rechtlichen Folgen rechnen.

Aktuell gilt das für Syrien oder einige afrikanische Länder. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Internationale Strafgerichthof diese Lücke schließt. Die USA, China oder Russland erkennen ihn nicht an und haben kein Interesse, sich zu rechtfertigen oder eigene Landsleute auszuliefern.

Es bleibt allein die Hoffnung, dass auch zukünftig Ad-hoc-Tribunale gebildet werden. Also Gerichte, die zeitlich begrenzt sind und nur einen speziellen Fall aufarbeiten. Bislang gab es sie nur für Jugoslawien, Ruanda und Sierra Leone. Da in vielen Fällen, die betroffenen Länder nicht in der Lage sind, darf die Weltgemeinschaft nicht wegschauen und muss bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit für Gerechtigkeit sorgen.