Präsident Schuster im Interview Zentralrat der Juden wirbt für Anerkennung Jerusalems

Osnabrück. Intifada, AfD und Weihnachten: Im Interview mit unserer Redaktion wirbt der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, für die Anerkennung von Jerusalem als israelische Hauptstadt, warnt vor wachsendem Antisemitismus und freut sich aus ganz persönlichen Gründen auf die Weihnachtstage.

Herr Schuster, Sie sind Repräsentant einer Glaubensgemeinschaft in Deutschland. Wie oft fühlen Sie sich eher als israelischer Regierungssprecher, weil Sie die dortige Politik rechtfertigen müssen?

Richtig ist, dass Juden außerhalb Israels regelmäßig kollektiv für die israelische Politik verantwortlich gemacht werden. Als Regierungssprecher fühle ich mich allerdings nicht, auch wenn es fraglos für alle Juden eine besondere Bedeutung hat, dass es Israel gibt, und sie diesem Staat gegenüber eine besondere Loyalität empfinden. Das ist historisch betrachtet wohl nur zu verständlich.

Hat sich das gesellschaftliche Klima in Deutschland in den Jahren Ihrer Präsidentschaft verändert?

Ich habe das Gefühl, dass der Antisemitismus in der Gesellschaft zugenommen hat. Heute traut man sich, mehr zu sagen. Wenn ich sehe, was Politiker der AfD sagen – etwa Björn Höcke zum „Denkmal der Schande“, wie er das Holocaust-Mahnmal nannte, oder Alexander Gauland zu Soldaten im Zweiten Weltkrieg –, dann werden rote Linien verschoben. Antijüdische Ressentiments werden deutlich salonfähiger. Auch beim Antisemitismus von muslimischer Seite habe ich den Eindruck, dass sich Dinge verschoben und sich mit der Zuwanderung arabischstämmiger Migranten antisemitische Strömungen verfestigt haben.

Welche Rolle spielt vor diesem Hintergrund das Recht jedes Juden, nach Israel zu ziehen?

Vor zehn Jahren war die Auswanderung nach Israel unter Juden in Deutschland kein Thema. Heute wird das häufiger artikuliert und der Gedanke ist einigen gekommen. Allerdings beobachte ich bisher nicht, dass solche Gedankenspiele über ein normales Maß hinaus, das es schon immer gab, in die Tat umgesetzt werden.

Vor dem Haus von Björn Höcke haben Aktivisten das Holocaust-Mahnmal nachgebaut. Halten Sie diese Aktion für gelungen?

Ich würde sagen, die Aktion ist originell, aber nicht unbedingt gelungen. Was diejenigen, die es gemacht haben, damit meinen, ist klar, glaube ich. Aber diese Aktion ist kein geeignetes Mittel der politischen Auseinandersetzung mit den Thesen von Björn Höcke, hat ihm aber leider wieder viel Aufmerksamkeit verschafft.

Im Zuge der Demonstrationen gegen die amerikanische Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt wurden in Berlin israelische Flaggen verbrannt. Das ist in Deutschland nicht zwangsläufig verboten. Sollte man das ändern?

Ich tue mich sehr schwer damit nachzuvollziehen, was das Verbrennen einer israelischen Fahne mit einer Demonstration gegen eine Erklärung des amerikanischen Präsidenten zu tun hat. Mit dem Verbrennen treffen die Demonstranten die klare Aussage, dass sie Israels Existenzrecht nicht anerkennen. Damit ist eine Linie überschritten. Wenn gleichzeitig antisemitische Äußerungen skandiert werden, hat die Demonstration mit ihrem ursprünglichen Zweck nicht mehr sonderlich viel zu tun und ist schlichter und offener Antisemitismus. Wenn Juristen nun der Auffassung sind, dass das Verbrennen von Fahnen als politische Äußerung rechtens sei, dann muss man sich doch ernsthaft fragen, ob es hier nicht eine Änderung im Strafrecht braucht.

Was wünschen Sie sich?

Wenn man das Verbrennen der israelischen Fahne nicht mit den vorhandenen Mitteln als strafbar bewerten kann, wünsche ich mir Gesetzesänderungen; das dann allerdings nicht nur für die israelische Fahne, sondern für alle.

War Deutschland in der Flüchtlingskrise zu blauäugig?

Die Willkommenskultur in Deutschland hat mich zutiefst gefreut und auch sehr positiv überrascht. Aus eigener schmerzlicher Erfahrung bringt die jüdische Gemeinschaft hohes Verständnis auf für Menschen, die ihre Heimat aufgrund von Krieg und Gewalt verlassen haben. Ich glaube allerdings, dass man in der akuten Situation des Andrangs nicht an die Folgen gedacht hat, sondern vor allem an humanitäre Fragen, vielleicht nur an diese. Zeitweise habe ich mich damals mit der Warnung, dass mit den Menschen auch Probleme kommen können, sehr einsam gefühlt.

Sollten Flüchtlinge, die in Deutschland Straftaten begehen, abgeschoben werden – auch nach Syrien?

Ich bin der Meinung, dass Menschen, die hier Zuflucht suchen und straffällig werden, ihr Recht auf Asyl verwirkt haben - insbesondere, wenn eine Rückkehr in ihre Heimat zumutbar und möglich ist. Die Lage in Syrien von hier aus zu beurteilen, ist sehr schwierig.

Jüdische Gemeinden haben weitreichende Erfahrungen mit Zuwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion gemacht. Inwieweit ist das mit der aktuellen Situation vergleichbar?

Im Fall der jüdischen Zuwanderer musste die Minderheit eine Mehrheit integrieren. Das hat insgesamt gut funktioniert, weil die jüdischen Gemeinden in der deutschen Gesellschaft verankert waren. Jetzt sind wieder Menschen zu uns gekommen, die die Sprache und die Kultur nicht kennen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob diese Menschen den Kontakt zu den Moscheegemeinden aktiv suchen. Umgekehrt vermitteln nicht alle Moscheegemeinden fundamentale Werte wie etwa die Akzeptanz jeglicher Religion, die Gleichberechtigung von Mann und Frau und von Homosexuellen. Es gibt auch sehr engagierte Gemeinden. Ich würde mir aber insgesamt von muslimischer Seite mehr Engagement wünschen, was das Thema Antisemitismus angeht.

Anlass für die jüngste Eskalation in Europa war die Entscheidung von Donald Trump, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen. War das ein kluger Schritt?

Donald Trump hat eigentlich nur einen Punkt benannt, der sowieso schon Fakt ist. Das israelische Parlament, der Staatspräsident, der Ministerpräsident und die Mehrheit der Ministerien haben ihren Sitz in Jerusalem. Staatsbesuche finden in Jerusalem statt. Trump hat übrigens weder von West- oder Ostjerusalem gesprochen, aber auch nicht von ganz Jerusalem, sondern nur von Jerusalem als solchem. Ich glaube, das war eine diplomatisch durchaus geschickte Äußerung. Allerdings ist die Region gerade nicht unbedingt stabil. Insofern lässt sich darüber streiten, ob der Zeitpunkt der ideale war.

Nun hat die EU deutlich gemacht, dass sie Trumps Einschätzung nicht teilt. Sollten die EU-Staaten Jerusalem ihrer Meinung nach auch anerkennen?

Ich hielte das für einen naheliegenden und guten Schritt. Wenn auf der andern Seite die Möglichkeit besteht, eine Friedensinitiative voranzutreiben, indem man Jerusalem zum jetzigen Zeitpunkt nicht anerkennt, dann wäre das auch eine Option.

Hätte Trump im gleichen Atemzug Ostjerusalem als Hauptstadt eines palästinensischen Staates anerkennen können, so wie es etwa Russland getan hat?

Es gibt heute noch keinen palästinensischen Staat. Trump hätte das erwähnen können. Aber Israel kann und wird die Westmauer des Tempels, die Klagemauer, nicht in irgendein anderes Staatsgebiet geben. Insofern fällt es mir schwer, mir vorzustellen, wie zwei Hauptstädte in einer Stadt funktionieren sollen.

Es gibt ja zum Beispiel die Idee einer Konföderation.

Eine solche Lösung wäre auch zu erwägen.

Zum Abschluss: Morgen ist Heiligabend. Historisch betrachtet ist Weihnachten kein unkompliziertes Fest für Juden und Christen…

Ich finde das nicht so problematisch. Natürlich ist Weihnachten für Juden ohne jede Relevanz. Jesus wurde als Jude geboren, aber dann ist er einen Weg gegangen, den das Judentum, nun, sagen wir mal, kritisch sieht. Unabhängig davon haben Juden und Christen viele Gemeinsamkeiten und das auch in der Weihnachtszeit. Das Judentum hat etwa im gleichen Zeitraum sein Lichterfest, Chanukka, bei dem über acht Tage immer eine Kerze mehr angezündet wird, zur Erinnerung an die Rückeroberung des Tempels. Und so ganz zufällig ist es, glaube ich, auch nicht, dass das laut dem jüdischen Mondkalender immer am 24. des jüdischen Monats Kislew, abends, stattfindet. Wie viele Juden mag ich persönlich auch die Atmosphäre rund um Weihnachten sehr gerne. Ich genieße die Ruhe. In den jüdischen Gemeinden steht nichts Besonderes an, die übrige Welt ist komplett mit Weihnachten beschäftigt – da komme ich zu Dingen, an die sonst nicht zu denken wäre.