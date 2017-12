Große Koalition Unions-Innenexperte fordert Bewegung von SPD

Osnabrück. Werden sich SPD und Union zu einer Großen Koalition zusammenfinden? Der Unions-Innenexperte Stephan Mayer ist noch skeptisch. Vor dem SPD-Parteitag fordert er von den Sozialdemokraten Bewegung in einigen Kernpunkten der Inneren Sicherheit.

Mit Blick auf mögliche Sondierungsgespräche über eine Große Koalition nannte der CSU-Politiker einige Punkte, die der Union besonders wichtig sind. Mayer sagte: „Klar ist, dass wir als Union beispielsweise für den Einsatz der Bundeswehr in besonderen Gefährdungslagen unter Führung der Polizei plädieren, die Schleierfahndung in ganz Deutschland ermöglichen wollen und uns weiter stark machen für die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer.“ Der innenpolitische Experte der Unionsfraktion im Bundestag fügte hinzu: „Inwieweit diese Punkte von der SPD mitgetragen würden, werden die möglichen Verhandlungen zeigen.“

Grundsätzlich für Gespräche

Der CSU-Politiker sprach sich für Gespräche mit den Sozialdemokraten über eine Regierungsbildung aus. „Grundsätzlich würde ich es sehr begrüßen, wenn die SPD aus der Defensive kommt und sich zu Sondierungsgesprächen bereit erklärt“, sagte Mayer. Das Wählervotum vom 24. September verlange Verantwortung aller demokratisch legitimierter Parteien, „abseits von parteiinternen Animositäten“.

Seit Tagen belasten CDU, CSU und SPD mögliche gemeinsame Gespräche über eine Regierungsbildung und ziehen rote Linien. So verwahrte sich CSU-Chef Horst Seehofer gegen die von der SPD verlangte Wiederaufnahme des bis Mitte März ausgesetzten Familiennachzugs von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz.

Entscheidender SPD-Parteitag

Die SPD-Delegierten entscheiden auf ihrem Parteitag am Donnerstag, ob sie dem Vorschlag der Parteispitze um Martin Schulz folgen, ergebnisoffene Gespräche mit der Union zu führen. In der Partei wird ein offener Schlagabtausch von Anhängern und Gegnern einer erneuten Regierungsbeteiligung mit ungewissem Ausgang erwartet. Bei der Bundestagswahl war die SPD auf 20,5 Prozent abgestürzt und wollte sich eigentlich in der Opposition erholen.