Abschiebung soll neu geregelt werden Bremen fordert Zentralgefängnis und- gericht für Gefährder

Berlin. Bremen fordert eine Zentralisierung im Umgang mit Gefährdern, die abgeschoben werden sollen. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) spricht sich für ein zentrales Gericht inklusive Abschiebegefängnis in Deutschland aus.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat den Bund aufgefordert, die Abschiebung sogenannter Gefährder zentral zu bündeln. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte Mäurer: „Wir brauchen ein Zentralgericht in Deutschland, dass bundesweit über die Rückführung von Gefährdern und alle damit zusammenhängenden Fragen entscheidet. An diesem Gericht sollte ein Abschiebegefängnis angedockt sein.“

Der Innensenator verwies auf die letztlich erfolgreiche Rückführung eines islamistischen Gefährders aus Bremen nach Russland, die zuvor fast 20 unterschiedliche Gerichte beschäftigt hatte. „Eine solche Zersplitterung darf nicht sein. Der Bund muss hier Verantwortung übernehmen“, sagte Mäurer. (Weiterlesen: Deswegen ist Osnabrück Islamisten-Brennpunkt)

Laut Bundeskriminalamt zählen die Sicherheitsbehörden in Deutschland derzeit etwa 710 Gefährder. Vor einem Jahr waren es noch 500. Als Gefährder werden Personen eingestuft, denen die Polizei zutraut, einen Anschlag zu begehen. Eine Abschiebung kommt nur für diejenigen in Betracht, die keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Nach Angaben des BKA sind das weniger als die Hälfte.

Streit um Sicherheitslage in Syrien

Mäurer will seine Forderung auf der Innenministerkonferenz (IMK) in Leipzig vortragen, bei der die Ressortchefs von Bund und Ländern zusammenkommen. Weiteres bestimmendes Thema dürfte die Sicherheitslage in Syrien sein. Er erwarte bei der am Donnerstag beginnenden Konferenz zum Thema „Abschiebungen nach Syrien“ eine Kontroverse, „die hart an der Sache, aber konkret am Problem“ geführt werde, sagte Sachsens Ressortchef Markus Ulbig (CDU). Er ist derzeit IMK-Vorsitzender. (Weiterlesen: Union will auch wieder nach Syrien abschieben)

Sachsen und Bayern hatten zuvor eine Neubewertung gefordert. Ziel des Vorstoßes sei es, sogenannte Gefährder und Straftäter aus Syrien in ihre Heimat zurückzuführen, wenn die Sicherheitslage dies erlaube. Skeptische Töne aus Kanzleramt und Bundesinnenministerium schreckten ihn nicht. Vielmehr sei er auf die Sicht der Bundesregierung gespannt, sagte Ulbig. „Denn auch der Bundesregierung muss natürlich die Sicherheit der Menschen in der Bundesrepublik am Herzen liegen.“ (mit dpa)