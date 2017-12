Osnabrück. US-Präsident Donald Trump will Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. Doch den Status Quo zu verändern, könnte Tote und Verletzte bedeuten. Ein Kommentar.

In Jerusalem ist ein Prinzip allen heilig. Juden und Muslimen ebenso wie Atheisten: Der Status Quo.

Der Glaube daran, dass der aktuelle Zustand funktioniert und unter allen Umständen erhalten werden muss, ermöglicht, dass in der Straßenbahn die Frau in Hotpants friedlich neben der orthodoxen Jüdin im langen Rock und mit Kopftuch steht. Auf diesem Territorium - das wissen beide - ist das ok. Würde die Frau mit den Hotpants das orthodoxe Viertel betreten, hätte sie mit erheblichen Schwierigkeiten zu rechnen. Und wird einmal in der Altstadt der Status Quo verletzt, werden als Folge Menschen verletzt. Zuletzt war das am Tempelberg zu beobachten. Simple Metalldetektoren lösten Unruhen aus. Begründung: Veränderung des Status Quo. Am Ende wurden sie abmontiert.

An der Grabeskirche steht wie ein Mahnmal die sogenannte Status-Quo-Leiter. Eine simple Leiter, die vermutlich Bauarbeiter vor Jahrhunderten dort vergessen haben. Sie darf nicht bewegt werden, weil das den Gesamtzustand der Kirche ändern würde. So weit geht das heilige Jerusalemer Gebot „Du sollst nicht verändern.“ Denn sobald sich etwas verändert, kann das neue Besitzansprüche und Annexionen bedeuten.

Status Quo macht Alltag möglich

Der Status Quo gilt nicht nur für Jerusalem. Er ist das Symbol für ein größeres Prinzip, das in Israel und Palästina so etwas wie einen Alltag überhaupt möglich macht. Mit dem aktuellen Zustand ist niemand zufrieden. Aber wenn aktuelle Grenzen akzeptiert werden, wird zumindest niemand getötet.

Jerusalem sollte laut UN-Teilungsplan eigentlich unter internationale Verwaltung gestellt werden, wurde dann aber von Israel weitgehend annektiert. Eine international anerkannte Hauptstadt war die heilige Stadt offiziell bislang nicht, auch wenn das israelische Parlament dort seinen Sitz hat und ausländische Staatsgäste - auch aus Deutschland - dort empfangen werden.

Tote und Verletzte als Folge?

Wenn die USA nun ihre Botschaft nach Jerusalem verlegen, ist das ein radikaler Eingriff in den Status Quo der gesamten Region - noch dazu von einer ausländischen Macht, die unter der Trump-Präsidentschaft eigentlich als Mittler auftreten wollte. Wenn die USA Jerusalem als Hauptstadt anerkennen, müssen die Palästinenser um den Status von Ostjerusalem bangen, das nach palästinensischem Verständnis Hauptstadt eines eigenen Staates sein müsste. Sollten die Amerikaner ihren Plan durchziehen, wird das die aktuell sowieso schon brisante Lage im Nahen Osten weiter aufheizen. Ankara erklärte Jerusalem zur roten Linie für die Muslime. Am Ende ist zu befürchten, dass die einseitige Verletzung des Status Quo das zur Folge hat, was sie immer zu Folge hat: Tote und Verletzte.