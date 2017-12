Nahost-Konflikt Trump erkennt Jerusalem als Israels Hauptstadt an

US-Präsident Donald Trump (l) und Vizepräsident Mike Pence im Diplomatic Reception Room im weißen Haus in Washington (USA). Trotz internationaler Warnungen hat Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Foto: AFP

Washington/Berlin. Trump lehnt sich in der Nahost-Frage weit aus dem Fenster: Er erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an. Für viele Araber überschreitet er eine rote Linie - und außer in Israel stößt er auf heftige Kritik.