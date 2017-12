Seeheimer unterstützen Schulz-Antrag Kahrs appelliert vor SPD-Parteitag: Wir müssen mit Union reden

Berlin. Die SPD zeigt sich vor dem Parteitag gespalten: Gespräche mit der Union über eine mögliche Regierungsbildung aufnehmen oder besser doch nicht? Johannes Kahrs, Sprecher des Seeheimer Kreises, bezieht Position.

Berlin. Der einflussreiche Seeheimer Kreis der SPD-Bundestagsfraktion unterstützt den Antrag des Parteivorstandes, Gespräche mit der Union über eine mögliche Regierungsbildung aufzunehmen. Seeheimer-Sprecher Johannes Kahrs appellierte an die Delegierten, dem Antrag am Donnerstag zuzustimmen und damit den Weg für ein Treffen der Parteispitzen freizumachen.

Kahrs sagte unserer Redaktion: „So richtig will niemand in der SPD eine neue Große Koalition. Aber in der jetzigen Situation geht es nicht ums Gefühl, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen und das bedeutet: Wir müssen mit der Union zumindest reden.“

Der Bundestagsabgeordnete forderte für etwaige Gespräche eine Begegnung auf Augenhöhe und Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten. Die SPD habe elf Punkte benannt, die für sie essentiell seien, so Kahrs. „Uns ist aber auch klar: Am Ende werden wir sie nicht alle eins zu eins durchsetzen können, sondern Kompromisse finden müssen. So funktioniert Demokratie nun einmal.“

„Wenn die Union Wahlkampf will, soll sie ihn bekommen“

Gelänge dies nicht, seien Neuwahlen immer noch möglich. Kahrs: „Ich liebe Wahlkampf. Wenn die Union ihn will, soll sie ihn bekommen.“ Für den anstehenden Parteitag rechne er indes fest mit einer Wiederwahl von Martin Schulz als Vorsitzendem. „Und zwar mit einem guten Ergebnis, da bin ich sicher.“

Der neue Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert erneuerte indes die Ankündigung, für den Parteitag einen Antrag zu stellen, der eine Neuauflage der Groko ausschließt. Nach Angaben Kühnerts ist die vom SPD-Nachwuchs gestartete Online-Petition „No GroKo“ mittlerweile von mehr als 10000 Menschen unterzeichnet worden, darunter viele Parteimitglieder. Ob die Jusos Parteichef Schulz auf dem Parteitag die Gefolgschaft verweigern, ließ der 28-jährige Kühnert offen. „Wir werden uns intern dazu verständigen, wie wir mit den beiden Fragen miteinander umgehen“, sagte er zur Wiederwahl von Schulz und zu der Vorlage des Parteivorstands zu ergebnisoffenen Gesprächen mit CDU und CSU. (Mit dpa)