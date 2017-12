Pläne der EU-Kommission Kritik aus EU-Parlament an Euro-Reform

Osnabrück. Brauchen die Euro-Länder einen gemeinsamen EU-Haushalt oder einen EU-Finanzminister? Soll der Euro-Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds ausgebaut werden? Zu diesen Fragen legt die EU-Kommission an diesem Mittwoch ein umfassendes Paket vor - das schon im Vorfeld viel Kritik auslöst.

Dabei geht es um die Reform der Eurozone und die weitere Absicherung Europas gegen Finanzkrisen. Der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion, Manfred Weber (CSU,) warnte in einem Gespräch mit unserer Redaktion, die Maastricht-Regeln dürften nicht vernachlässigt und die Eurozone nicht zu einer Schuldenunion werden. Weber sagte: „Ein Aufweichen des Stabilitätspakts oder eine Schuldenunion wird es mit uns jedenfalls nicht geben.“ Darunter versteht man, dass die Schulden von EU-Staaten vergemeinschaftet werden oder Länder etwa gemeinschaftlich Kredite aufnehmen. Der EVP-Vorsitzende betonte: „Es kann keine Solidarität ohne Eigenverantwortung der Eurostaaten geben.“

Immer noch viele Risiken

Der CSU-Politiker forderte, die Eurozone müsse „dauerhaft krisenfest gemacht werden.“ Zwar sei die Stabilität des Währungsraums zurück, aber Risiken seien immer noch vorhanden. Die Wirtschaft im Euroraum wachse kräftig und die Arbeitslosigkeit sei auf dem niedrigsten Stand seit 2009. „Das ist auch Folge der richtigen Reformpolitik der vergangenen Jahre in Europa, die fortgesetzt werden muss“, sagte Weber. Die Eurostaaten müssten das kommende Jahr nutzen, um die Strukturen der Eurozone weiterzuentwickeln. „Dies gilt zum Beispiel dafür, dass Europa einen eigenen Währungsfonds aufbaut“, sagte der CSU-Politiker.

EU-Parlament redet mit

Die christdemokratische EVP ist die stärkste Fraktion im EU-Parlament, das bei Gesetzen ein Mitspracherecht hat. Auch in den Gesprächen über eine große Koalition im Bund ist die Euro-Schuldenpolitik ein Streitthema zwischen SPD und Union.

Tiefgreifende Reformpläne der EU-Kommission

Die Brüsseler Behörde will nach Medienberichten unter anderem vorschlagen, das Amt eines EU-Finanzministers einzuführen. Zudem soll der Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds ausgebaut werden, der im Regel- und Kompetenzwerk der Europäischen Union verankert sein soll - dadurch könnte er zum Beispiel der Kontrolle des Europaparlaments unterworfen werden. Derzeit wird der ESM von den EU-Staaten kontrolliert. Bei einigen EU-Staaten stößt es auf Ablehnung, den ESM in das EU-Institutionengefüge einzugliedern. Im Vorfeld hatte es Medienberichte gegeben, wonach die EU-Kommission die Stabilitätskriterien aufweichen will – das hatte die Behörde aber umgehend dementiert.

(mit dpa)