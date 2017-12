Christdemokraten kritisieren Papier CDU-Innenexperte: SPD-Bedingungen sind Kraftmeierei

Berlin. Die SPD-Spitze hat für Gespräche mit der Union über eine mögliche Regierungsbildung votiert – zugleich aber harte Bedingungen wie den Verzicht auf eine Obergrenze, die Möglichkeit zum Familiennachzug oder aber die Bürgerversicherung gestellt. Das sorgt in der CDU für Kritik.

CDU-Innenexperte Armin Schuster hat die Bedingungen der SPD für Gespräche mit der Union über eine mögliche Regierungsbildung kritisiert. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte Schuster: „Das ist Kraftmeierei. SPD-Chef Martin Schulz muss irgendwie den Parteitag der Sozialdemokraten überstehen, deswegen wird jetzt die Delegiertenseele gestreichelt.“

Schuster: So kommt man keinen Schritt weiter

Der SPD-Vorstand hatte sich zuvor in einem Beschluss unter anderem gegen eine Obergrenze beim Zuzug von Flüchtlingen und für einen Familiennachzug ausgesprochen. CDU-Politiker Schuster sagte: „So etwas macht man einfach nicht vor Gesprächen. Wer nur rote Linien aufzeigt, der kommt keinen Schritt weiter.“ Er zeigte sich dennoch optimistisch, dass die SPD in möglichen Sondierungsgesprächen zu Kompromissen bereit ist. „Selbst mit den Grünen haben wir uns bei diesen Themen in den geplatzten Jamaika-Gesprächen weitgehend verständigen können“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete. (Weiterlesen: SPD stellt harte Bedingungen für Gespräche mit der Union)

Mohring: Alles Weitere hinter geschlossenen Türen

Thüringens CDU-Vorsitzender Mike Mohring betonte auf Anfrage unserer Redaktion: „In der Beschreibung der für die SPD wesentlichen Punkte sehe ich keine roten Linien oder Hindernisse für ergebnisoffene Gespräche.“ Mohring rief dazu auf, alles Weitere „hinter geschlossenen Türen“ zu besprechen. „Aus den Sondierungen mit der FDP und den Grünen sollten alle gelernt haben, dass Profilierungsspielchen Verhandlungen unnötig belasten.“