Logistiker vor Belastungsgrenze Pakete vor dem Fest: Kommen sie oder kommen sie nicht?

Osnabrück. Die Konsumlaune der Deutschen ist vor Weihnachten rekordverdächtig. Das Paketaufkommen steigt dieser Tage um bis zu 50 Prozent, was Logistiker aber nur bedingt festlich stimmt. Ihre Branche steht vor der Belastungsgrenze.

Die Post-Tochter DHL rechnet damit, dass in der Vorweihnachtszeit an Spitzentagen 8,5 Millionen Pakete bei ihr im Umlauf sein werden, was fast der doppelten Menge des übrigen Jahres darstelle. Damit der Strom an Paketen störungsfrei fließen kann, beschäftigt das Unternehmen bis zum Fest 10.000 Aushilfskräfte. Marten Bosselmann, Geschäftsführer des Bundesverbandes Paket & Express (BIEK) schätzt, dass die Branche insgesamt rund 25.000 zusätzliche Arbeitskräfte einstellen wird. (Weiterlesen: Opulente Adventskalender im Trend – Vielfalt wächst)

Probleme bei der Zustellung?

Bosselmann zufolge werde sich das Paketaufkommen in Deutschland zu Weihnachten von täglich zehn auf an Spitzentagen bis zu 15 Millionen erhöhen, was die Branche durchaus vor Herausforderungen stelle. Wie die Zeitung „Die Welt“ kürzlich berichtete, befürchtet der Paketzusteller Helmes bereits, vor Weihnachten Probleme bei der Auslieferung zu bekommen. Derart dramatisch sieht Bosselmann die Situation nicht. „Die Vorweihnachtszeit verlangt Unternehmern und Fahrern viel ab, aber darauf sind wir vorbereitet.“ Im Bereich der Endzustellung werde es seiner Einschätzung nach, keine Probleme geben.

Derart optimistisch gibt man sich beim Deutschen Speditions- und Logistikerverband (DSLV), der Unternehmen aus dem Bereich Güter- und Warentransport vertritt, nicht. DSLV-Geschäftsführer Frank Huster warnt: „Die Branche stößt im Weihnachtsgeschäft an ihre Grenzen. Engpässe können dazu führen, dass Waren nicht mehr rechtzeitig vor Weihnachten ausgeliefert werden, es können auch Regale leer bleiben.“ Im DSLV sind 3000 deutsche Speditionsunternehmen zusammengeschlossen. Deren Kapazitäten seien ohnehin schon stark ausgelastet und verspätete Auslieferungen längst keine Einzelfälle mehr: „Wir spüren in der Branche deutlich, dass wir an Grenzen stoßen.“ Um die derzeit anfallenden Mengen überhaupt bewältigen zu können, mieten die Unternehmen im großen Stil Transportkapazitäten von Autovermietern an.

Fahrer fehlen

Die vorweihnachtlichen Probleme seien indes nur die Spitze eines Eisberges, sagt Huster. Teilen der Logistikbranche fehlen mehr und mehr Fachkräfte, gravierendstes Problem sei der Fahrermangel. Nach Berechnungen des DSLV fehlen in Deutschland derzeit 45.000 Berufskraftfahrer. Weil davon jährlich knapp 30.000 in Rente gehen, während die Zahl der Berufseinsteiger bei ungefähr 15.000 liegt, werde das Problem künftig eher größer. (Weiterlesen: Wissenschaftler fordert in Osnabrück Abkehr vom Auto)

Vor der Herausforderung, Fahrer zu gewinnen, stehen auch die Endzusteller, bei denen die Ausgangslage freilich eine andere ist: Paketzusteller ist im Gegensatz zum Berufskraftfahrer kein Ausbildungsberuf, einzige Einstiegsvoraussetzung ist im Prinzip ein Führerschein. Weil das Paketaufkommen nicht nur vor Weihnachten, sondern generell immer weiter steigt, sieht BIEK-Mann Bosselmann gute Zeiten für Zusteller anbrechen: „Die Attraktivität unserer Jobs steigt, wir bieten gute Bezahlungen und flexible Arbeitszeiten.“

Kritik aus Gewerkschaftskreisen

Das freilich kann Sigrun Rauch vom Fachbereich Postdienst, Spedition und Logistik bei der Gewerkschaft Verdi so nicht stehen lassen. „Das ist eine plakative Aussage, die nur bedingt der Realität entspricht.“ Während Berufskraftfahrer in ihrer Branche tatsächlich meist auf gute Arbeitsbedingungen träfen, seien unter Zustellern ungeregelte Arbeitszeiten und flexible Lohngestaltungen verbreitet. „Gute Arbeitsbedingungen, dass heißt für uns: die Gewährung von Tarifbedingungen und geregelten Arbeitszeiten. Davon sind wir teils weit entfernt.“

Einige der großen Branchenunternehmen griffen nach Erkenntnissen von Verdi bevorzugt auf Subunternehmer zurück, die in arbeitsrechtlichen Grauzonen zwischen Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit operierten. „Unterm Strich stehen dann neben der hohen Arbeitsbelastung auch ungeklärte Fragen im Raum, etwa in Bezug auf soziale Absicherung oder Überstundenabbau. Echte Attraktivität entsteht so nicht.“

Druck in der Branche steigt

Wie hoch der Druck in der der heftig boomenden Branche ist, zeigt die steigende Zahl von Kundenbeschwerden. So mancher Paketbote verspätet sich trotz Ankündigung um Stunden oder kommt gar nicht, Pakete werden beim Hin- und Herräumen beschädigt oder am falschen Ort abgegeben, wovon beispielsweise Iwona Husemann von der Verbraucherzentrale NRW so einiges berichten kann. Die Verbraucherzentrale hat unter dem Stichwort „Paket-Ärger“ knapp zwei Jahre lang ein Beschwerde-Portal für verärgerte Kunden geführt. In dieser Zeit sammelten sich rund 21000 Mails von meist wütenden Kunden. Beschädigte oder verschwundene Pakete, verspätete Lieferungen, Pakete einfach in den Hausflur gestellt, Benachrichtigungskarte im Briefkasten, obwohl jemand zu Hause ist – das alles regt die Verbraucher auf. „Schief geht es fast immer auf den letzten Metern zum Kunden“, sagt Husemann.

Aufsichtsbehörde rechnet mit 5000 Beschwerden

Die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde rechnet für 2017 mit rund 5000 Beschwerden zur Postzustellung. Das wäre ein Anstieg um fast ein Viertel. Die Zahl der Schlichtungsanträge in Streitfällen soll sich sogar verdreifachen. Und das Problem verschärft sich zusehends: Weil Zusteller fehlen, werden Zustellbezirke größer und größer, zugleich wächst der Krankenstand – „ein Knochenjob“, sagt Uwe Speckenwirth, NRW-Landesfachbereichsleiter Post der Gewerkschaft Verdi.

Baustellen ein Ärgernis

Immerhin, in einem Punkt sind sich alle Seiten einig: Ein weiteres Problem, dass die Branche in der Vorweihnachtszeit und darüber hinaus trifft, sei die hohe Zahl von Baustellen auf deutschen Straßen. Die aus Staus, Umleitungen und verstopften Innenstädten resultierenden Verkehrsverzögerungen brächten für die Zustellung erhebliche Unwägbarkeiten mit sich. (Mit dpa)