Interview mit Greg Hands „Ein Exit vom Brexit ist unmöglich. Die Briten haben sich entschieden.“

ew/thl Osnabrück. Das Treffen von Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat am Montag nicht den Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen gebracht. Der britische Staatsminister für Handel, Greg Hands, erwartet dennoch, dass der EU-Gipfel Mitte des Monats die Gespräche für die künftigen Handelsbeziehungen einleitet. Er sagt aber auch: „Ein Austritt ohne Vertrag bleibt immer möglich.“

Greg Hands (52) hat zeitweise in Berlin gelebt und ist mit einer Deutschen verheiratet. Lange hatte der Tory-Politiker versucht, die Briten davon zu überzeugen in der EU zu bleiben. Als Staatsminister muss er nun den Austritt mitgestalten. „Meine Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass alles so gut wie möglich läuft“, sagt er im Interview mit unserer Redaktion.

Herr Hands, wann gibt es den ersehnten Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen?

Nach dem Brexit wird Großbritannien von einem Tag auf den anderen der größte Handelspartner der EU sein, größer als die USA, größer als China, größer als Japan. Wir erwarten, dass der Europäische Rat Mitte Dezember den Anstoß geben wird für die Verhandlung der neuen Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Klarheit ist absolut notwendig. Ich denke, wir sind in einer guten Ausgangslage dafür. Sowohl bei der Frage der Grenze zu Irland wie auch bei den Rechten für die in Großbritannien lebenden EU-Bürger und der Austrittsrechnung sind wir einander nähergekommen.

Anzeige Anzeige

Und bei den Finanzen?

Ich verstehe die deutsche Sorge davor, nach dem Ausscheiden der Briten mehr in den EU-Haushalt einzahlen zu müssen. Bis zum Ende der laufenden Finanzperiode 2020 wird das aber nicht der Fall sein, da hat Theresa May ein entsprechendes Angebot gemacht, und es ist ein gerade für Deutschland sehr gutes Angebot. Wie es ab 2021 aussieht, das ist noch Gegenstand von Verhandlungen.

Es geht um längerfristig eingegangene Verpflichtungen, beispielsweise um Projekte, die erst in eine paar Jahren abgeschlossen werden…

Ja, darüber wird es noch Gespräche geben.

Wünschen Sie sich angesichts der extrem schwierigen Brexit-Verhandlungen und der Zerrissenheit der Briten manchmal in die Zeit vor das Referendum zurück?

Nein. Das britische Volk hat klar abgestimmt – auch wenn meine Meinung eine andere war. Ich habe die „Bleiben“-Kampagne unterstützt. Aber eine Mehrheit von 1,4 Millionen Wählern hat nun mal für den Brexit gestimmt. Die Debatte darüber war breit und kontrovers und im Rahmen einer normalen politischen Diskussion. Gäbe es heute eine Abstimmung, fiele sie ähnlich aus. Der Brexit wird also kommen, ganz eindeutig. Meine Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass alles so gut wie möglich läuft. Und ich bin optimistisch, dass es zu unser aller Vorteil sein wird. Die britische Wirtschaft bleibt stark. Unserer Arbeitslosenzahl ist so gering wie seit 1975 nicht mehr.

Die britische Wirtschaftsleistung ist eng an die Finanzwirtschaft gekoppelt, die ist volatil und angesichts des Brexits droht ihr eine Schwächung. Kein Anlass zur Sorge?

Die meisten Großbanken haben gesagt, sie bleiben in London. Formell gründen sie in der EU Niederlassungen, um ihre Geschäfte einfach weiterführen zu können. Aber die meisten Arbeitsplätze bleiben in London. Außerdem schaffen Investitionen aus dem Ausland neue Jobs im Land. 2016 waren die Auslandsinvestitionen auf einem Rekordhoch. Die Bedingungen für Investitionen ausländischer Unternehmen in Großbritannien sind sehr gut und werden es auch in der Zukunft sehr gut bleiben. Wir haben ein attraktives Steuersystem, der Arbeitsmarkt ist sehr flexibel.

Ist das alles nicht zu optimistisch? Brexit-Minister Davis hält immerhin Teile eines Gutachtens zurück, das über die wirtschaftlichen Folgen des Brexits aufklärt…

Momentan ist doch die Hauptsache, das bestmögliche Abkommen mit der EU auszuhandeln. Dafür müssen einige Dinge vertraulich bleiben. Es ist nie gut in Verhandlungen alle Karten öffentlich zu zeigen. Am Schluss wird das Parlament über das gesamte Abkommen abstimmen.

Wäre es nicht fair, auch das britische Volk noch einmal zum Brexit zu befragen, wenn mit der Vereinbarung alle Fakten zum Austritt auf dem Tisch liegen?

Dieser Meinung bin ich ganz und gar nicht. Es wird kein zweites Referendum geben. Das wäre nicht durchsetzbar, und es wäre auch ein großer Fehler. Nach unserem Gesetz ist die Regierung verpflichtet, den Brexit durchzusetzen. Daran halten wir uns.

In einer EU ohne Großbritannien kommt Deutschland eine noch dominantere Rolle zu. Der Sänger Morrissey sprach jüngst von einem „German Empire“. Droht eine deutsche Übermacht in Europa?

Die weitere Entwicklung der EU ist keine Frage für die Briten, das wäre ja auch etwas ironisch. Aus unserer Sicht ist eine funktionierende EU wünschenswert. Wir möchten, dass die Freundschaft zwischen der EU und Großbritannien eng bleibt. Viele gemeinsame Interessen und Probleme in der Außen- und Sicherheitspolitik sprechen dafür. Im Handel sowieso. Ich möchte den Vertretern der Wirtschaft deshalb an dieser Stelle sagen: Jede Angst vor dem Brexit ist unbegründet. Ich hoffe sehr, dass der Brexit das Verhältnis zwischen Deutschland und Großbritannien nicht trüben wird.

Wenn die Briten doch vor den gleichen Herausforderungen wie die EU stehen, warum bleiben Sie dann nicht? Können Sie künftig allein wirklich stärker auftreten als im Verbund mit der EU?

Großbritannien ist ja kein kleines Land. Wir sind die fünftgrößte Wirtschaft in der Welt. Wir sind in etwas zwei Jahrzehnten das bevölkerungsreichste Land Europas. Wir können also ganz gut außerhalb der EU erblühen. Wir werden eine gute Zukunft haben. Und warum sollte die EU ein schlechtes Verhältnis mit uns haben wollen? Wir sind in der Uno und in der Nato international sehr aktiv. Wir geben die von der Nato geforderten zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus und 0,7 Prozent für Entwicklungshilfe. Großbritannien wird ein verlässlicher außenpolitischer Partner sein.

Fühlen Sie sich von der EU bei den Austrittsverhandlungen fair behandelt?

Die Dinge sind kompliziert.

Das EU-Parlament will London zu dem Zugeständnis zwingen, dass sich Großbritannien auch während einer möglichen Übergangsperiode von zwei Jahren im Binnenmarkt an alle übrigen europäischen Gesetze halten muss. Was sagen Sie?

Beide Seiten halten eine Übergangsphase mit festem Endpunkt für sinnvoll. Wir werden in diesem Zeitraum nichts machen, was gegen das mit der EU ausgehandelte Abkommen verstößt. Wir hoffen, während dieser Periode Handelsabkommen mit bestimmten Ländern – auf Grundlage der Abkommen, die zwischen der EU und diesen Ländern schon bestehen – neu gestalten zu können.

Droht da nicht eine Hängepartie und eine Zeit der Ungewissheit für die Wirtschaft?

Nein, das alles wird relativ zügig gehen. Wir streben an, bestehende Abkommen mit der EU im Wesentlichen eins zu eins auf Großbritannien zu übertragen. Länder, mit denen wir im Gespräch über die Neuauflage der Handelsvereinbarungen sind, haben Entgegenkommen signalisiert. Sie wollen, wie wir, die Kontinuität in unseren Handelsbeziehungen.

Wenn der EU-Gipfel Mitte Dezember kein grünes Licht gibt für die nächste Verhandlungsphase gibt, wird die Zeit für einen geregelten Austritt knapp. Was dann?

Ein Austritt ohne Vertrag bleibt immer möglich. Auch darauf bereiten wir uns vor. Aber es ist nicht das, was wir uns wünschen, und es entspricht auch überhaupt nicht unseren Erwartungen.

Halten Sie einen Exit vom Brexit für möglich?

Ein Exit vom Brexit ist unmöglich. Die Briten haben sich entschieden.