Ausstellung in Halle/Saale Geschichte des Klimas: Kommt die nächste Eiszeit?

Halle/Saale. Die nächste Eiszeit kommt, behauptet das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, Heimstatt der berühmten Himmelsscheibe von Nebra, mit seiner großen und faszinierenden Sonderausstellung „Klimagewalten – Treibende Kraft der Evolution“. Der Meteorologe Mojib Latif sieht das anders.

Ein ausgestopfter Mammut mit sieben Metern Schulterhöhe schleudert mit seinem Stoßzahn einen Löwen hoch in die Luft, während zwei muskulöse Höhlenlöwen, deutlich größer als die uns heute bekannten Arten, ein Jungtier angreifen. Über ihnen schweben (Raub-) Vögel aller Art. Diese zentrale Gruppe setzt einen uralten Fund ins Bild: Die Fragmente von Mammutskeletten sind zwölf Meter voneinander entfernt gefunden worden, mit Bissspuren an den Knochen, die nur von Löwen stammen konnten.

Spektakulär und informativ

Was das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle an der Saale für seine neue Sonderausstellung „Klimagewalten – Treibende Kraft der Evolution“ auf die Beine gestellt hat, ist nicht nur in seinen 800 Exponaten von 35 internationalen Leihgebern so spektakulär wie informationsreich in Szene gesetzt, sondern kommt auch zu Quintessenzen, die elektrisieren. Sie geben sogar Anlass zum Frösteln. Denn nicht die momentan viel beschworene und vom Menschen verschuldete Klimaerwärmung um 2 bis maximal 2,5 Grad Celsius stelle ein bedrohliches Problem für die Zukunft dar, so eine These der Schau. Mit dieser vergleichsweise geringen Erhöhung sei die Erdgeschichte schon öfter fertig geworden. Im Gegenteil: Seit der Zeit nach dem Aussterben der Dinosaurier, lägen wir selbst noch mit 2 Grad Celsius mehr immer noch deutlich unter dem känozoischen Mittel. „Aus erdgeschichtlicher Sicht kann man das entworfene Katastrophenszenario für eine Erwärmung von über 2 Grad nur milde belächeln“, schreibt Arnold Müller von der geologisch-paläontologischen Sammlung an der Universität Leipzig im Begleitband.

Störungsanfällige Gegenwart

„Allerdings ist unserer global vernetzte Welt störungsanfälliger denn je“, erklärt der Historiker Thomas Puttkammer, Projektleiter der Sonderausstellung, die ab sofort bis zum 21. Mai zu sehen ist. Temperaturveränderungen mit ihren Folgen in der Natur legten gleich ganze Elektrizitätsnetze und andere Versorgungsnetze lahm, ohne dass sich der einzelne Mensch autonom versorgen oder wie früher die Jäger und Sammler widrigen Klimaereignissen einfach ausweichen oder sich ihnen anpassen könnten.

Anzeige Anzeige

Das Ende des Parcours über Millionen von Jahren Klima- und Evolutionsgeschichte stellt zwei Szenarien zur Debatte, die mit fünf Grad durchschnittlicher Temperaturabweichung in ihren Auswirkungen erschreckend sind: eine Wärmezeit und eine Kältezeit. „Palmen oder Gletscher“, werden diese Alternativen übertitelt.

Zwei Zukunftsszenarien

Das Zukunftsszenario für eine Warmzeit sieht so aus: Das Nordpolarmeer und die Gletscher sind dann eisfrei, Schmelzwasser lässt den Meeresspiegel um 80 Meter ansteigen und flutet Küsten, Florida, das Amazonastiefland, Teile Nordeuropas und Ost-China. Agrarflächen versalzen, Permafrostböden tauen auf und hinterlassen riesige Sumpflandschaften. Große Binnenseen entstehen in Südosteuropa, Schwarzmeer und Aralsee verbinden sich. Methangase werden frei und beschleunigen die Erderwärmung, Klima- und Vegetationszonen ändern sich. Allerdings genössen wir Mitteleuropäer dann hier ein Klima wie im nördlichen Mittelmeerraum.

In einem zweiten Zeitraffer-Film kann man sich in zwei Sekunden vor Augen führen, was eine Kaltzeit anrichten würde: 23.000 Jahre ziehen vorbei, mit vom Norden kontinuierlich vorstoßenden Gletschern. Im Jahr 10.000 nach Christus erreichen sie Skandinavien, im Jahr 23.000 lassen sie nur noch den Mittelmeerraum eisfrei. Die Folgen: längere und kältere Winter, das Nordpolarmeer hat eine geschlossene Eisdecke, die Sonnenreflexion auf der wachsenden Eis- und Schneedecke bewirkt weitere Abkühlung. Auch Nordasien, weite Teile Kanadas und der USA liegen unter Schnee und Eis, der Meeresspiegel sinkt um 120 Meter, weil Gletscher Wasser binden, folglich liegen Häfen trocken. Die Landbrücke zwischen Nordamerika und Asien steht wieder und Landbrücken zwischen indonesischen Inseln bilden sich neu. In nördlichen Mittelgebirgen wächst nur noch Nadelwald, danach verkrüppelt auch er zur Tundra. Resultat: Europa wäre nicht mehr zu bewohnen und zu bewirtschaften und wir müssten dahin umsiedeln, wo es wärmer ist und wir einst herkamen: nach Afrika.

Bündel aus Klimafaktoren

Auf leuchtend bunt animierten Grafiken wird gezeigt, welche Faktoren das Klima beeinflussen: Kosmische Faktoren wie Sonnenaktivität, Abstandsveränderungen zwischen Erde und Sonne, Veränderungen der Meeresströmungen, Vulkanausbrüche mit ihren Ascheaustößen in die Atmosphäre, Kontinentalverschiebungen, deren Geschichte man eindrucksvoll vorgeführt bekommt. Thomas Puttkammer bilanziert: „Das zyklische Verhalten von Klimaschwankungen legt nahe, dass wir uns einer Kaltzeit nähern, dem schlechteren Szenario für Mitteleuropa“.

Was den geschichtlichen Wechsel von Warm- und Kaltphasen verursacht hat und mit welchen Strategien Säugetiere darauf reagiert haben, veranschaulicht die Ausstellung in faszinierenden Etappen. Denn die in Zusammenarbeit mit dem Zentralmagazin Naturwissenschaftlichen Sammlungen der Universität Halle-Wittenberg entstandene Schau beginnt mit dem Aussterben der Dinosaurier nach einem Meteoriteneinschlag in Yucatán/Mexiko und dem Beginn des Känozoikums vor circa 66 Millionen Jahren.

Spannende Einblicke in die Evolution

Auf der einen Seite das Panoramafoto einer trockenen, karstig-kahlen Kaltlandschaft Afghanistans, auf der anderen die üppig-feuchten Urwälder Vietnams für eine Wärmeperiode und die dazugehörigen Überbleibsel jahrmillionenalter Flora und Fauna, einige davon detailgenau gezeichnet oder rekonstruiert: Diese Parallelführung macht auch gerade Kindern Unterschiede begreifbar. Etwa das robuste Reibeisengebiss von Vollhaarmammuten in einer Kaltzeit vor 6 Millionen Jahren mit harten Gräsern und die weniger belastbaren Beißerchen der Warmzeit-Mammute fürs zarte Grün.

Spannende Einblicke in die Evolution geben etwa Schreckschweine, einst reine Raubtiere mit Reißzähnen, Affen, die sich zum aufrechten Gang bequemen mussten und Vieles mehr. Ein Raum zeigt uralte und selten oder erstmals zu sehende Zeugnisse menschlicher Kultur- und Kunstaktivität.

Was sagt der Klimaexperte?

Doch am Ende, nach einem erlesenen Bad in jahrmillionenalter Überlieferung, wieder die Frage nach der Klimaerwärmung: Ist sie wirklich nur eine irrationale oder politisch gepuschte Angst? Professor Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung i n Kiel, ein angesehener Klima- und Meeresforscher, meint auf Anfrage: „Bei erdgeschichtlichen Betrachtungen wird gern die Geschwindigkeit außer Acht gelassen, mit der die Klimaerwärmung derzeit voranschreitet. Wofür es früher 10.000 Jahre gebraucht hat, vollzieht sich heute durch die Kohlendioxidbelastung in nur 100 Jahren.“ An eine baldige Eiszeit glaubt er übrigens nicht: „Die haben wir mit unseren Treibhausgasen wohl schon verhindert.“ Müssen wir Mitteleuropäer also doch nicht nach Afrika umziehen?