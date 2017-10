Osnabrück. Dass es in deutschen Krankenhäusern mehr Ärzte als 1991 gibt, ist grundsätzlich erfreulich. Es gibt ja auch mehr Patienten. Es wäre daher angebracht, wenn Krankenhausträger auch bei der Pflege nachziehen und mehr Stellen schaffen würden. Ein Kommentar.

Es ist grundsätzlich erfreulich, dass die Zahl der Ärzte in deutschen Krankenhäusern über Jahre gestiegen ist. Die der Patienten ist es ja schließlich auch. Die wiederum sehen und hören von den Ärzten aber oft wenig. Ihr erster Ansprechpartner für so ungefähr alles von Ohrenstöpseln über Tabletten bis hin zu Todesängsten sind Krankenpflegerinnen und -pfleger. Deren Zahl liegt heute allerdings unter der von 1991.

Natürlich, es gibt heute weniger Krankenhäuser. Und in denen wird teils effizienter gearbeitet. In einer alternden Gesellschaft wächst aber nun mal der Pflegebedarf. Es wäre nur konsequent, die wachsende Last auf mehr Schultern zu verteilen. Es herrscht schließlich quer durch die Gesellschaft der Konsens, dass die Pflege in Deutschland gestärkt werden muss. Statt der Zahl von Pflegekräften steigen allerdings Dokumentationspflichten und Arbeitsdruck, während die Bezahlung oft verbesserungswürdig ist.

Der Fachkräftemangel trifft auch die Pflege. Zusätzlich ausgebildete Fachkrankenpfleger sind, etwa im Bereich der Intensivmedizin oder der Psychiatrie, gut bezahlte und mancherorts sehr gefragte Arbeitskräfte. Es wäre wünschenswert, Pflegekräften insgesamt künftig bessere Arbeitsbedingungen zu bieten, um die Attraktivität des Berufes zu erhöhen. Dafür ist ganz klar auch die Schaffung zusätzlicher Stellen notwendig. Sie würde dazu beitragen, die Versorgungsqualität sichern. Das wäre im Sinne der Patienten, der Pflegenden und letztlich auch der Krankenhäuser selbst.