Drei Koalitionen möglich „Politbarometer“: CDU und SPD in Niedersachsen gleich stark

Hannover. Niedersachsen steuert auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ministerpräsident Weil (SPD) und seinem CDU-Herausforderer Althusmann zu. Gut eine Woche vor der Wahl liegen beide Parteien gleichauf. Drei Koalitionen sind denkbar: Schwarz-Rot, Jamaika oder eine Ampel.

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegen die regierende SPD und die oppositionelle CDU nach einer Umfrage Kopf an Kopf. Beide kommen im ZDF-„Politbarometer“ vom Freitag auf 33 Prozent.

Die FDP könnte derzeit mit 10 Prozent drittstärkste Kraft werden, die Grünen liegen in der Sonntagsfrage bei 9 Prozent, die AfD kommt auf 7. Die Linke muss mit zurzeit 5 Prozent um den Einzug in den Landtag zittern. Die rot-grüne Regierungskoalition von Ministerpräsident Stephan Weil hat demnach keine Mehrheit. Reichen würde es für eine große Koalition aus CDU und SPD, für ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP sowie für eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP.

Die Abstimmung in Niedersachsen am 15. Oktober ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl. Die Union hatte dabei schwere Verluste hinnehmen müssen: Sie war zwar stärkste Kraft geworden, hatte aber nur 32,9 Prozent erreicht. Für die SPD hingegen deutete sich nun mit der Niedersachsen-Umfrage ein Ende des Abwärtstrends an. Die Sozialdemokraten hatten im Bund mit 20,5 Prozent ihr schlechtestes Nachkriegsergebnis erzielt.

Nach der Landtagswahl 2013 hatten SPD und Grüne in Niedersachsen mit nur einer Stimme Mehrheit eine Koalition gebildet, die im August nach dem Wechsel einer Grünen-Abgeordneten zur CDU zerbrochen war. Die CDU wurde 2013 zwar mit 36 Prozent wieder stärkste Fraktion. Sie verlor damals aber so stark, dass es für eine Fortsetzung von Schwarz-Gelb trotz des bisher besten FDP-Ergebnisses (9,9 Prozent) bei einer Landtagswahl nicht gereicht hatte.