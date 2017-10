Osnabrück. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat der EU und den Regierungen der Mitgliedstaaten die illegale Abschiebung von Menschen nach Afghanistan vorgeworfen. Das ist eine Mahnung auch für die Partner der möglichen Jamaika-Koalition in Berlin. Ein Kommentar.

Wie gehen wir künftig mit Flüchtlingen um? Wird es Obergrenzen geben? Werden wieder mehr Menschen abgeschoben? Und wird dies auch für das höchst unsichere Afghanistan gelten? Nach der Bundestagswahl sind viele Fragen offen – auch weil die AfD in den Bundestag eingezogen ist und viele Politiker sich fragen, wie sie Wähler von den Rechtsnationalen zurückholen können.

Das hat Befürchtungen ausgelöst, es werde einen Rechtsruck in der deutschen Politik geben. Vor allem die CSU, die eine „offene rechte Flanke“ beklagt, dürfte beim Thema Flüchtlinge auf einen härteren Kurs drängen. Man darf gespannt sein, mit welchem Ergebnis sich CDU und CSU am Wochenende auf die Koalitionsgespräche mit FDP und Grünen vorbereiten.

Es geht um Macht und Einfluss in Deutschland, aber stets auch um Fragen von Leben und Tod. So warnt Amnesty International zu Recht vor Abschiebungen nach Afghanistan, wo es beinahe täglich Opfer durch Kämpfe und Anschläge gibt. Mehr als 11000 Tote und Verletzte im vergangenen Jahr sind eine deutliche Mahnung – ebenso wie der Umstand, dass die radikalislamischen Taliban auf dem Vormarsch sind und die USA weitere Verstärkung für den Kampf in Afghanistan anfordern. Daran möge denken, wer auch immer im sicheren Berlin über Obergrenzen und Abschiebungen entscheidet.