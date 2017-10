Amnesty: Verstoß gegen Völkerrecht Abschiebungen trotz Verfolgung, Folter und Terror

epd/KNA/dpa Brüssel/Berlin. Amnesty International hat der EU und den Regierungen der Mitgliedstaaten die völkerrechtswidrige Abschiebung von Menschen nach Afghanistan vorgeworfen. Den Betroffenen drohten Verfolgung, Folter und Tod, beklagt die Menschenrechtsorganisation.

Die Gewalt in Afghanistan sei auf einem Höchststand, und keine Region des Landes sei sicher, erklärte Amnesty bei der Vorlage neuer Zahlen in Berlin und Brüssel. Allein im Jahr 2016 seien in Afghanistan knapp 11.500 Zivilisten getötet oder verletzt worden. Trotzdem seien im gleichen Zeitraum aus der EU rund 10 000 Afghanen abgeschoben worden.

Im ersten Halbjahr 2017 hat es laut Amnesty bereits mehr als 5.200 Opfer gegeben. Unter den Opfern seien zunehmend Frauen und Kinder. beklagt die Organisation.

Amnesty International sieht in der Abschiebung von afghanischen Asylbewerbern einen Verstoß gegen das Völkerrecht. „Anders als es das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge behauptet, kann momentan keine Region in Afghanistan als sichere und zumutbare Schutzalternative eingestuft werden“, erklärte die Amnesty-Expertin für Asylrecht, Franziska Vilmar.

Die Organisation forderte von der Bundesregierung, Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. Die Sicherheitslage habe sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. „Noch nie seit dem Ende der Taliban-Herrschaft im Jahr 2001 war die Gefahr für Leib und Leben in Afghanistan so groß wie heute“, erläuterte Vilmar. Menschen würden gezielt bedroht und verfolgt, gefoltert oder hingerichtet.

In einem Bericht greift Amnesty unterschiedliche Einzelschicksale auf, darunter das eines 24-jährigen Flüchtlings, der aus Schweden nach Afghanistan zurückgebracht wurde. Er sei Christ und habe sich in sozialen Netzwerken kritisch über den Islam geäußert, sagte der junge Mann den Menschenrechtlern. Nun werde sein Foto in seiner Heimat herumgereicht und er habe Angst, erkannt und umgebracht zu werden.

Ein anderer Fall betrifft eine Familie, deren Vater in Afghanistan gekidnappt und misshandelt und erst gegen ein Lösegeld wieder freigekommen sei. Die Familie floh nach Norwegen, wo das Asylgesuch aber abgelehnt wurde. Einige Monate nach der Abschiebung nach Afghanistan berichtete die Mutter, dass ihr Mann umgebracht worden sei.

„In ihrer Entschlossenheit, die Zahl der Abschiebungen zu steigern, wenden europäische Regierungen eine Politik an, die rücksichtslos und ungesetzlich ist“, so Anna Shea, zuständig für Flüchtlingsrecht bei Amnesty International.

Die Bevökerung des Landes leidet unter anderem unter Angriffen der Terromiliz IS und von Terroristen der radikalislamischen Taliban. Außerdem sind aber auch zivile Opfer bei Operationen der regulären Streitkräfte und ihrer internationalen Verbündeten zu beklagen, so Ende September bei einem Luftangriff der US-Luftwaffe auf Extremisten in der afghanischen Hauptstadt Kabul.