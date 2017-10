Osnabrück. Am 15. Oktober 2017 wird in Österreich ein neuer Nationalrat gewählt. Die großen Parteien SPÖ, ÖVP und FPÖ kämpfen in Österreich um die Kanzlerschaft. Das müssen Sie zur Wahl in Österreich 2017 wissen.

Österreich wählt am 15. Oktober 2017 vorzeitig einen neuen Nationalrat. Hintergrund der Neuwahl ist die Mitte Mai 2017 zerbrochene Koalition aus der sozialdemokratischen SPÖ mit Kanzler Christian Kern und der konservativen ÖVP. Der Grund war gegenseitiges Misstrauen innerhalb des seit Ende 2013 regierenden Bündnisses. Der neue ÖVP-Chef Sebastian Kurz hatte die vorgezogene Wahl in Österreich forciert.

Nationalratswahl 2017: Wie wird in Österreich gewählt?

Am 15. Oktober 2017 sind die Österreicher dazu aufgerufen, einen neuen Nationalrat zu wählen. Aktiv wahlberechtigt ist, wer am Tag der Wahl die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und das 16. Lebensjahr vollendet hat. In Österreich wird nach dem Verhältniswahlrecht gewählt: Jeder Wähler hat eine Stimme, die er einer Partei geben kann. Zudem kann eine Vorzugsstimme für einen Bewerber der Landesparteiliste und der Regionalparteiliste von der gewählten Partei vergeben werden. (Wegen Schmutzkampagne: Rücktritt bei Österreichs Sozialdemokraten.)

Wahl in Österreich 2017: Welche Parteien treten an?

Insgesamt treten in Österreich 16 Parteien zur Nationalratswahl 2017 an, sechs davon in einzelnen Bundesländern und zehn österreichweit. Neben der SPÖ, ÖVP und FPÖ sind im aktuellen Nationalrat von Österreich noch die Grünen und NEOS vertreten, die ebenfalls zur Neuwahl antreten. Österreichweit sind zudem die Parteien KPÖ, FLÖ, PILZ und GILT wählbar.

Diese zehn Parteien treten österreichweit zur Wahl 2017 in Österreich an:

Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)

Liste Sebastian Kurz - Die neue Volkspartei (ÖVP)

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

Die Grünen - Die Grüne Alternative (GRÜNE)

Das neue Österreich und Liberales Forum (NEOS)

Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ)

Freie Liste Österreichs (FLÖ)

Liste Peter Pilz (PILZ)

Liste Roland Düringer (GILT)

Die Weißen (WEISSE)

Österreich-Wahl 2017: Löst Sebastian Kurz Kanzler Christian Kern ab?

Nach gerade mal anderthalb Jahren könnte Christian Kern von der SPÖ sein Amt als Bundeskanzler in Österreich verlieren. Er hatte das Amt im Mai 2016 von Werner Faymann übernommen, der nach mehr als sieben Jahren als Kanzler zurückgetreten war. Mit Sebastian Kurz drängt ein junger und unverbrauchter Politiker ins Kanzleramt: Der 31-Jährige übernahm erst in diesem Jahr den Posten des Vorsitzenden der ÖVP, die in Umfragen immer weiter abstürzte und von Kurz einen Neuanstrich erhielt. (Weiterlesen: Das müssen Sie zur Landtagswahl 2017 in Niedersachsen wissen.)

Mit seinen öffentlichkeitswirksamen Auftritten hat sich Sebastian Kurz größtmögliche Aufmerksamkeit gesichert. Zur Wahl in Österreich 2017 tritt er mit der „Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei“ an – und nicht offiziell als ÖVP. Seine stärksten Gegner sind Kanzler Christian Kern von der SPÖ und Heinz-Christian Strache von der FPÖ. Strache bedient klassische Themen des Rechtspopulismus und strebt damit seit nunmehr zwölf Jahren erfolglos die Kanzlerschaft an. Bei der Österreich-Wahl 2017 kommt es nun zum Dreikampf zwischen Kurz, Kern und Strache.

Umfragen zur Österreich-Wahl 2017: Prognosen sehen Kurz vorne

Den aktuellen Umfragen zufolge setzt sich Sebastian Kurz mit der ÖVP in Österreich durch. Das Meinungsforschungsinstitut OGM hat am 24. September 2017 eine Prognose veröffentlicht, die die ÖVP bei 33 Prozent sieht. Die SPÖ erhält demnach 26 Prozent und die FPÖ 25 Prozent der Stimmen. Die Grüne und NEOS liegen bei jeweils 5 Prozent und auch die Liste PILZ könnte mit 4 Prozent in den Nationalrat von Österreich einziehen. Der Prognose nach würde sich im Dreikampf zwischen SPÖ, ÖVP und FPÖ wohl Sebastian Kurz von der ÖVP als Kanzler durchsetzen.