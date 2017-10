Warnung vor Bürgerkrieg Verfassungsgericht verbietet Parlamentssitzung in Katalonien

Carles Puigdemont: „Die gegenwärtige Situation verlangt nach einer Vermittlung“. Foto: Felipe Dana

Madrid. Die spanische Regierung zeigt sich im Katalonienkonflikt wie eine harte Mauer, an der die Unabhängigkeitsbewegung zerbrechen soll. Auch das Verfassungsgericht greift den Separatisten in die Speichen. Doch was will Ministerpräsident Rajoy tun, wenn Katalonien sich tatsächlich für unabhängig erklärt?