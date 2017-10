Osnabrück. Der Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens spitzt sich immer mehr zu. Madrid will keinen Dialog und droht Barcelona. Die EU und Berlin schließen eine Vermittlung aus. Es ist eine aussichtslose und gefährliche Situation.

Die Katalonien-Krise ist ein Spiel mit dem Feuer – und das gleich im doppelten Sinn. Schon die harten Polizeieinsätze während des Unabhängigkeitsreferendums haben gezeigt, wie leicht politischer Streit in Gewalt umschlagen kann. Und da die Fronten verhärtet sind, droht eine weitere Zuspitzung des Konflikts. Sogar über Bürgerkrieg wird schon spekuliert – ein Horrorszenario.

Doch auch über Spaniens Grenzen hinaus besitzt der Konflikt Brisanz. Denn es droht eine Stärkung anderer Separatisten, etwa der Flamen in Belgien und der Korsen in Frankreich. Die EU, aufgrund der Flüchtlingskrise ohnehin nicht in der besten Verfassung, muss weitere Zerreißproben fürchten. Kleinstaaterei, fortschreitende Entsolidarisierung und nationaler Egoismus sind eine reale Gefahr für die Einheit Europas.

Dass es einzelnen Regionen in einer derart sinnentleerten Union besser gehen könnte, ist ein Irrglaube. Nur gemeinsam bleibt Europa stark, jedes einzelne Land ist nur ein Zwerg im Vergleich zu großen Wettbewerbern in der globalisierten Welt.

Die Bewahrung der spanischen Einheit muss deshalb Ziel der EU sein. Schade nur, dass Europa so viel von seiner Strahlkraft verloren hat und es in der aktuellen Krise bis hin zu Angela Merkel keinen Politiker von Format gibt, der kraftvoll für die Union eintritt.