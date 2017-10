Parteitag der Konservativen Warum die Schwäche der britischen Tories ganz Europa etwas angeht

Osnabrück. Der Brexit wird kommen - nur wie? In Großbritannien sind die Konservativen darüber zerstritten, Premierministerin Theresa May ist angeschlagen. Der Schlingerkurs bringt ganz Europa in Schwierigkeiten. Ein Kommentar

Sie sind ein zerstrittener Haufen, die britischen Konservativen. An der Spitze steht mit Theresa May eine Vorsitzende, die seit dem selbst verschuldeten Wahldesaster so geschwächt ist, dass kaum einer ihrer Leute mehr auf sie hört. Allenthalben wird die Premierministerin von ihrer eigenen Truppe düpiert, allen voran von ihrem bizarren Außenminister Boris Johnson.

Der Provokateur ersten Ranges, dem die Diplomatie fremd ist, gilt international als Witzfigur. Jüngstes Beispiel ist seine geschmacklose Forderung, Libyen könne zu einem attraktiven Touristenziel werden, vorher müssten nur die Leichen weggeräumt werden. Johnson fabuliert weiter von der angeblich fantastischen Zukunft Großbritanniens außerhalb der EU und setzt ungeniert auf eine schmutzige Scheidung von Europa.

Die Frage ist nicht, ob May politisch überlebt, sondern wie lange sie noch an der Spitze bleibt. Auch wenn die befürchtete Revolte gegen sie beim Parteitag ausblieb, so ist sie doch angezählt. Da ist es symptomatisch, dass ein Komiker sie aus der Fassung brachte, als er ihr angeblich in Johnsons Namen ein Entlassungsschreiben überreichte.

Mancher Europäer blickt mit Schadenfreude auf das selbst verschuldete Chaos der Briten. Doch das ist zu einfach gedacht. Für die Zukunft des gesamten Kontinents ist der konfuse Kurs Londons desaströs. Die EU-Spitzen und Regierungschefs sollten deshalb Nachsicht üben - und mit aller Macht um einen politischen Kompromiss beim Brexit kämpfen.