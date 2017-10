Osnabrück. Mehr als 50 Tote und 500 Verletzte: Ein Country-Konzert in Las Vegas endete in einem Blutbad. Doch war es auch ein Terroranschlag, wie der Islamische Staat behauptet? Ein Kommentar zum verheerendsten Massenshooting in der jüngsten US-Geschichte.

Die US-Ermittler werden mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nach Stephen Paddocks Motiv suchen. Der 64-Jährige könnte ein psychophatischer Einzeltäter sein. Oder er hatte sich aus politischen oder religiösen Gründen radikalisiert. Paddocks persönliches Umfeld, seine Internetaktivitäten und Handydaten können Hinweise geben. Es war jedenfalls keine spontane Tat. Paddock hatte das Blutbad geplant. Sonst hätte er nicht ein so großes Waffen- und Munitions-Arsenal in seinem Zimmer im Hotel Mandalay Bay in Las Vegas ansammeln können.

Was zählt ist, was die Menschen am Ende glauben

Dass die Terrororganisation Islamischer Staat den Anschlag für sich reklamiert und Paddock als Konvertiten und IS-Anhänger tituliert, ist keine Überraschung, dürfte aber eine Propaganda Lüge sein. Die Fanatiker haben in den vergangenen Jahren so manchen kriminelle Akt für sich beansprucht, ohne, dass es eine Verbindung zum Täter gab. Dass die US-Bundespolizei FBI einen Terror-Hintergrund derzeit ausschließt, wird den IS nicht daran stören, dieses Märchen aufrecht zu halten. Die Extremisten haben längst begriffen, dass es in der Massenkommunikation nicht auf Wahrheiten ankommt. Was zählt ist, was die Menschen am Ende glauben. Und die Mehrzahl der Anhänger der islamistischen Fanatiker dürfte kaum den Mitteilungen des FBI allzu großes Vertrauen schenken.

Aufrüstungsspirale läuft auf Hochtouren

US-Präsident Donald Trump passt es besser in die Strategie, wenn es sich beim Schützen um einen gestörten Einzeltäter handelt. Ein Terroranschlag auf amerikanischen Boden würde den selbst ernannten Super-Präsidenten in die Bredouille bringen, erklären zu müssen, warum er die Vereinigten Staaten trotz aller vollmundigen Bekundungen nicht vor Angriffen der IS schützen kann. Nun wird er sich wahrscheinlich als mitfühlender Präsident präsentieren. Zwar wird es wie nach jedem Shooting die obligatorische Debatte um eine Verschärfung des laxen Waffenrechts in den USA geben. Wenn Wahnsinnige ganz legal halbautomatische Waffen im Supermarkt kaufen können, kann sich die Gesellschaft auch nicht frei von Wahnsinn sprechen. Doch dieser Streit kann dem bekennenden Waffenlobbyisten Donald Trump nicht gefährlich werden. Im Gegenteil. Trumps Waffen-für-alle-Ideologie könnte weiter an Popularität gewinnen. Börsianer wissen das. Warum? Weil die Aktien der großen amerikanischen Waffenschmieden nach jedem Shooting steigen, da die Nachfrage nach Pistolen und Gewehren anzieht. Bitter, aber wahr: Die private Aufrüstungsspirale läuft nach Las Vegas in den USA auf Hochtouren.