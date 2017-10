Osnabrück. Die CDU will es mit ihrem Wahlprogramm zur Landtagswahl 2017 in Niedersachsen in die Regierung schaffen. „Niedersachsen nach vorne bringen“ formuliert die CDU als ihr Ziel im Landtagswahlprogramm. Hier gibt es eine Zusammenfassung zum Wahlprogramm der CDU.

Wir sagen Ihnen, was im Landtagswahlprogramm der CDU steht.

Bildung: Das fordert die CDU im Landtagswahlprogramm

Die CDU fordert ein freiwilliges Ganztagsangebot an allen niedersächsischen Schulen bis 2022. Dabei sollen aber alle Schulformen beibehalten und die Inklusion pausiert werden. Stattdessen will die CDU jährlich 150 zusätzliche Schulsozialarbeiter für acht Millionen Euro einstellen. Die CDU fordert eine beitragsfreien und freiwilligen Besuch von Kindergärten sowie einen Rechtsanspruch auf Krippenplätze. Wissenschaft und Wirtschaft sollen sich stärker vernetzen, unter anderem durch Öffentlich-Private Partnerschaften.

Die Wünsche der CDU zu Steuern

Die CDU will den Solidaritätszuschlag stufenweise bis 2025 abschaffen. Sie setzt sich für einen transparenten Steuerbescheid ein, der deutlich macht, wie viel Bund, Land und Kommunen bekommen. Die CDU will Grundsteuern in niedersächsischen Kommunen erhalten.

Rente und Soziales: Das fordert die CDU

Die CDU will innovative Projekte gegen Obdachlosigkeit mit jährlich 500.000 Euro fördern und dabei insbesondere die Einrichtung von Hygiene-Centern und Krankenwohnungen, in denen Obdachlose sich bei Krankheit und nach einem Krankenhausaufenthalt auskurieren können, unterstützen.

Das schreibt die CDU im Landtagswahlprogramm 2017 zum Thema Wohnen

Die CDU fordert, dass landwirtschaftliche Brachen oder Gewerbebrachen leichter in Wohnungen umgebaut werden können. Das soll steuerlich als Reinvestition gelten. Außerdem will die CDU ein Baukindergeld einführen: Für die ersten drei Kinder gibt es jeweils 5.000 Euro, wenn selbstgenutzte Wohnungen gebaut werden.

Das Landtagswahlprogramm 2017 der CDU zum Arbeitsmarkt

Die CDU will alle Kosten der Meisterausbildung übernehmen sowie eine Meisterprämie von 7.500 Euro für die Betriebsgründung auszahlen. Insgesamt 15 Millionen Euro sollen in das Innovationszentrum und Gründungsplattformen investiert werden.

Das sagt die CDU zur Landesbeteiligung an VW

Die CDU will an der Landesbeteiligung an VW festhalten. Sie fordert, dass Niedersachsen als Anker-Aktionär einen Beitrag leistet, damit neue Antriebstechnologien entwickelt und im Land produziert werden können.

Flüchtlingspolitik und Einwanderung: Das fordert die CDU

Die CDU fordert, dass Asylanträge nur in Transitzentren an den deutschen Grenzen gestellt werden können. Sie will außerdem die Kommunen unterstützen, wenn sie Armutszuwanderer über Anreize in ihre Herkunftsländer zurückführen. Die CDU lehnt die Vollverschleierung in öffentlichen Gebäuden ab. Sie fordert eine Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge und setzen sich zur besseren Integration für eine dezentrale Unterbringung ein. Die CDU ist gegen eine doppelte Staatsbürgerschaft.

Das fordert die CDU zum Thema Gesundheit

Die CDU tritt für private Krankenversicherungen statt einer Einheitsversicherung ein. E-Health und Telemonitoring sollen die ärztliche Versorgung ergänzen und Werte wie EKG, Blutdruck oder Blutzuckerwerte übermitteln. Für Wearables zur Gesundheitsprävention will die CDU zwei Millionen Euro bereitstellen. Die Einzelförderung von Krankenhäusern soll mit 80 Millionen Euro um mehr als die Hälfte auf 120 Millionen Euro erhöht werden.

Das sind die Forderungen der CDU zur Sicherheit

Die CDU will die intelligente Videoüberwachung ausbauen und eine Kameratechnik einführen, die Bewegungs- und Verhaltensmuster sowie Gesichter und Kennzeichen erkennt. Außerdem will sie die Bannmeile vor dem Niedersächsischen Landtag wieder einrichten.

Die CDU will die Bewegungsfreiheit von Gefährdern unter anderem mit der elektronischen Fußfessel einschränken. Darüber hinaus will sie im Rahmen des Verfassungsschutzes die akustische Wohnraumüberwachung sowie die Online-Durchsuchung erlauben.

Die CDU will die Beschwerdestelle gegenüber der Polizei im Innenministerium abschaffen. Sie fordert eine ständige Eingangskontrolle an Gerichten und setzt sich für Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen ein.

Das steht im Landtagswahlprogramm 2017 der CDU zu Umwelt und Klima

Die CDU lehnt eine blaue Plakette ab. Stattdessen will sie durch Konzepte zur Verkehrssteuerung wie die „Grüne Welle“ oder gezielte Bepflanzung die Luft verbessern. Außerdem will sie digitale Parkleitsysteme mit zwei Millionen Euro unterstützen. Die CDU will keine neuen EU-Vogelschutz- oder Flora-Fauna-Habitat-Gebiete im Rahmen der Natura-2000-Kulisse einrichten. Außerdem setzt sie sich für Torfabbau auf dafür vorgesehenen Flächen ein.

Das fordert die CDU zum Verbraucherschutz

Die CDU will die Gebühren für anlasslose Kontrollen in der Land- und Ernährungswirtschaft wieder abschaffen. Die CDU lehnt eine Hygieneampel zur Lebensmittelkontrolle ab.

So sieht die CDU die Digitalisierung

Um Behördengänge zu vermeiden, sollen mehr Verwaltungsvorgänge online erledigt werden können. Für kostengünstigere und schnellere Verwaltungsprozesse will die CDU ein Niedersächsisches E-Government-Gesetz erlassen. Die CDU fordert freie kommunale WLAN-Netze. Fake News und Hate Speech in Sozialen Medien soll strafrechtlich sanktioniert werden.

Die Forderungen der CDU zur Bürgerbeteiligung

Die CDU will die Stichwahl wieder abschaffen. Außerdem will sie das Ehrenamt durch streuerrechtliche Vorteile attraktiver machen.

Quelle: CDU Niedersachsen

Die Wahlprogramme der Parteien zur Landtagswahl 2017 im Überblick:

Hier geht es zum Wahlprogramm der SPD.

Hier geht es zum Wahlprogramm der FDP.

Hier geht es zum Wahlprogramm der Grünen.

Hier geht es zum Wahlprogramm der AfD.

Hier geht es zum Wahlprogramm der Linken.