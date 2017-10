Osnabrück. Gummikugeln, Blut, weinende Kinder und viele Verletzte. Warum der blutige Sonntag von Barcelona eine Schande für Europa ist: ein Kommentar.

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Die spanische Regierung von Mariano Rajoy hat das katalanische Unabhängigkeitsreferendum mit Polizeigewalt unterdrückt. Unzählige Wähler wurden verprügelt oder von Gummigeschossen verletzt. Wahllokale sind gestürmt und Urnen beschlagnahmt worden: So gehen eigentlich Diktatoren mit Andersdenkenden um, nicht Demokraten. Der blutige Sonntag von Barcelona ist eine Schande für Europa.

Eis der europäischen Wertegemeinschaft ist dünn

Wie zerbrechlich das Eis der europäischen Wertegemeinschaft ist, zeichnete sich schon im Vorfeld der Volksbefragung ab. Statt eine faire Abstimmung zu gewährleisten wie in Großbritannien beim Brexit oder in Schottland beim Unabhängigkeitsreferendum, verschanzte sich Madrid hinter der Verfassung und setzte auf Repressalien. Hunderte Bürgermeister und Abgeordnete wurden im Vorfeld eingeschüchtert oder verhaftet.

Die Regierung von Rajoy hat nicht verstanden, dass es das alte Katalonien-Problem nicht löst, in dem es die Abstimmung für illegal erklärt und Polizei aufmarschieren lässt, sondern massiv verschärft. Strategisch klüger wäre es gewesen, wenigstens auf ein gewaltsames Eingreifen zu verzichten. Dann hätte Madrid das Ergebnis als nicht bindend zur Kenntnis nehmen können, ohne den Konflikt unnötig zu verschärfen. So tat es vor wenigen Tagen die irakische Regierung, als die Kurden im Norden bei einem Referendum für die Unabhängigkeit gestimmt hatten.

EU muss sich einschalten

Ob eine Abspaltung Sinn macht, darüber sollten allein die Katalanen entscheiden. Vor dem Referendum war die Region in dieser Frage tief gespalten. Es gibt nicht wenige Katalanen, die den neuen Nationalismus für falsch und schädlich halten. Nach dem Gewaltexzess dürfte aber in Barcelona der Ruf nach Freiheit laut wie nie werden. Die EU muss jetzt vermitteln, damit die Lage in Spanien nicht völlig eskaliert.