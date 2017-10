Osnabrück. Jahrzehntelang haben Schwule und Lesben für das Recht, mit ihren Partnern die Ehe einzugehen, gekämpft. Nun gibt es sie, die Ehe für alle, endlich. Leider ist damit die Ungleichbehandlung trotzdem nicht vom Tisch.

Endlich dürfen gleichgeschlechtliche Paare miteinander die Ehe eingehen. Auch in konservativen Kreisen ist die Erkenntnis gereift, dass die Verantwortung, die Ehegatten füreinander übernehmen, unabhängig ist vom Geschlecht. Gut so. Dazu beigetragen hat die Kanzlerin, indem sie die Frage im Bundestag zur Gewissensentscheidung erklärt hatte. Dank dieses Vorstoßes ist die Diskriminierung von Staats wegen jetzt beendet.

Doch die Zeiten der Ungleichbehandlung sind nicht vorbei. So können Homosexuelle zwar in Großstädten darauf bauen, nahezu keinen Vorbehalten mehr ausgesetzt zu sei. Die Lebenswelt von Schwulen und Lesben in streng konservativ oder katholisch geprägten Dörfern ist aber immer noch eine andere. Dass Bayern das Gesetz vom Verfassungsgericht prüfen lassen will, spricht Bände. Und während die evangelische Kirche die Ehe für alle begrüßt, zeigt sich die katholische Kirche rückständig wie eh und je. Auch der Gesetzgeber braucht Nachhilfe: Intersexuelle, also solche, deren Geschlecht nicht eindeutig zu bestimmen ist, bleiben ausgeschlossen. Hier muss nachgebessert werden.

Doch Gleichheit auf dem Papier ist das Eine. Echte Gleichbehandlung entsteht erst dann, wenn auch der Letzte begreift: Menschen sind verschieden, ihre Rechte aber sind gleich. Ohne Ausnahme.

