Osnabrück. US-Gesundheitsminister Tom Price zieht die Konsequenz aus der Affäre um Dienstreisen mit Privatjets und tritt zurück. Die Trump-Administration ist um eine Blamage reicher. Es wird nicht die letzte sein.

Und wieder einer weg: US-Gesundheitsminister Tom Price kommt mit seinem Rücktritt seinem Rauswurf zuvor. Man könnte sagen: So richtig erfolgreich ist die Trump-Administration bislang vor allem im Verschleiß ihrer Mitarbeiter.

Für Präsident Donald Trump wird die Causa Price noch höchst unangenehme Nachwirkungen haben. Denn der Ex-Minister hat mit seiner Selbstbedienungsmentalität ein zentrales Wahlversprechen Trumps ad absurdum geführt – nämlich „den Sumpf trockenzulegen“. Im Übrigen ist auch dessen eigener Lebensstil wegen der damit verbundenen Sicherheitskosten eine Belastung für die Staatskasse. Schon jetzt hadern viele Anhänger mit ihrem Präsidenten, der mit großen Plänen hausieren ging, aber nicht einmal seinen eigenen Laden im Griff hat. Am rechten Rand wetzen Radikale wie Stephen Bannon bereits die Messer.

In Trumps Kabinett der Milliardäre, Einflüsterer und Familienangehörigen lässt ausgerechnet der Öl-Manager Rex Tillerson mitunter so etwas wie staatsmännisches Format durchblicken. Um in der Nordkorea-Krise voranzukommen, ist es allemal besser, das direkte Gespräch mit Pjöngjang zu suchen, statt immer neue Vernichtungsdrohungen auszutauschen. Mag sein, dass es am Ende nichts bringt, aber der Versuch muss unternommen werden. Mag auch sein, dass Trump, dessen Außenpolitik sich auf Vorschulniveau bewegt, dann noch unzufriedener mit seinem Außenminister wird. Und es mag sein, dass Tillerson auf der Abschussliste nach oben rückt. Die nächste Runde im Weißen Tollhaus kommt bestimmt.