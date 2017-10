Porträt Abgeordnete Verlinden wollte bereits als Jugendliche in die Politik

Osnabrück. Julia Verlinden sitzt seit 2013 für Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. Als niedersächsische Spitzenkandidatin wird die 38-Jährige das auch in der 19. Legislaturperiode tun. Bereits zu Abi-Zeiten wollte Verlinden in die Politik.

Umweltpolitikerin oder -lobbyistin: Das hat Julia Verlinden als Berufsziele in die Abizeitung geschrieben, sagt sie. Damals sei sie bereits in Umweltorganisationen aktiv gewesen. Sie habe es auch damals schon gemocht, sich einzubringen, zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen.

Aber: So stringent und bewusst geplant, wie sich ihr Lebenslauf liest, habe sie ihren politischen Weg nicht verfolgt: „Es halfen auch Glück und wohlwollende Menschen in meiner Umgebung.“ Ab 1998 hat sie Umweltwissenschaften an der Universität Lüneburg studiert. Ihre Schwerpunkte: Umweltpolitik und Umweltkommunikation. Weil sie verstehen wollte, wie Strukturen entstehen, wie Entscheidungen vorbereitet werden. „In Seminaren ist mir klar geworden, wie viel Verantwortung man auch für das trägt, was man gesellschaftlich zulässt.“

Freunde nahmen sie mit zu Treffen der Grünen. Ein Grund für ihren Eintritt waren die damaligen Veränderungen: In Bonn hatte es nach 16 Jahren mit Kanzler Helmut Kohl einen Wechsel gegeben, die Grünen regierten fortan mit. Bei der Wahl durfte auch Verlinden ihre ersten Kreuzchen machen.

Fachübergreifende Kompetenzen hat sie sich nicht nur bei Greenpeace und Co. angeeignet – Julia Verlinden hat Mitte der 1990er Jahre Seminare beim Verein zur Förderung politischen Handelns belegt. „Eine überparteiliche Einrichtung, die junge Leute motivieren möchte“, erläutert Verlinden, die selbst jungen Menschen ans Herz legt, sich einzumischen, wo es nur geht.

„Ich hatte Lust, zu kandidieren“, sagt sie über die Monate vor der niedersächsischen Kommunalwahl 2001. Damals hat sie um einen Platz im Lüneburger Stadtrat gekämpft – wie auch im Vorfeld um den Platz auf der Wahlliste. „Platzhirsche“, umschreibt sie innerparteiliche Vorgänge lachend und sagt: „Ich musste mir Unterstützung organisieren.“ Es klappte, vier Jahre später saß sie im Kreistag. Für eineinhalb Jahre war sie ab 2005 zudem Geschäftsführerin des Kreisverbandes Lüneburg.

Es folgten sieben hauptberufliche Jahre außerhalb der Politik – in denen sie auch weiter politisch tätig war. 2006 ging sie zum Umweltbundesamt (UBA) nach Dessau. Bis 2011 war sie parallel im Kreistag Lüneburg und schrieb ab 2008 ihre Doktorarbeit über Energieeffizienzpolitik in der EU.

Nach der Promotion leitete sie zehn Monate lang den Fachbereich Energieeffizienz beim UBA, bevor sie im Oktober 2013 in den Bundestag ging: „Ich habe mich aufgeregt darüber, wie die Lobby Energie-Gesetze blockiert hatte. Ich war so wütend, das ich gedacht habe `Das muss man anders machen.`“ Und so gehört auch im Bundestag die Energieeffizienz zu ihren Themen, wie auch Erneuerbare Energien, Wärmemarkt, Fracking und Atommüll: Bislang war Verlinden Sprecherin für Energiepolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Welche Aufgaben es demnächst sein werden, kläre sich in den kommenden Wochen und Monaten, denn erst wenn eine Regierung gebildet ist, zeichne sich ab, welche Ausschüsse es geben werde, sagt sie.

Nach einer Legislaturperiode in Berlin weiß Verlinden: „Man kann viel Einfluss nehmen auch in der Opposition. Wir haben ja auch die Ehe für alle durchgeboxt.“ Jetzt aber stehen die Verhandlungen für die künftige Regierung an. Eine Jamaika-Koalition scheint möglich: „Das werden keine einfachen Gespräche. Und ob sie zum Ziel führen, wissen wir jetzt noch nicht. Aber wir nehmen das sehr ernst.“ Ein Ziel sei ihr jedoch klar: „Die neue Regierung muss mit Klimaschutz endlich ernst machen.“

Mit Umweltverbänden tauscht sie sich immer noch gern aus, auch, um diese in ihre Politik einzubinden. „Es ist spannend zu sehen, wie man den politischen Druck erhöht“, sagt Verlinden. Und: „Ich fühle mich als Teil der Bewegung, der Umweltbewegung.“

Oft wird Politikern vorgeworfen, die Bodenhaftung verloren zu haben. Was sagt sie dazu? „Ich habe nichts an meinem Lebensstil verändert, seit ich im Bundestag bin. Ich fahre zum Beispiel fast überall mit dem Fahrrad hin.“ Zudem sagen ihr Mann, ihr Freundes- und Familienkreis ihr auch unverblümt die Meinung.