Osnabrück. Die Fronten zwischen Katalonien und der spanischen Zentralregierung sind vor dem Unabhängigkeitsreferendum verhärtet. Madrid hat dazu viel beigetragen.

Das inoffizielle Nationalsymbol Kataloniens ist der Esel – wie passend, denn die spanische Region verhält sich so stur, wie man es dem Tier nachsagt. Da kann Madrid verbieten, drohen und eingreifen, wie es will: Die katalanische Regionalregierung lässt nicht von dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum an diesem Sonntag ab.

Allerdings hat Madrid den Konflikt mit der abtrünnigen Region selbst genug angeheizt. Die Zentralregierung hat seit Langem andere Landesteile bevorzugt, etwa beim Bau neuer Straßen und Schienen. Sie verteilt die Steuereinnahmen der Katalanen an andere Regionen. Und zuletzt weckte sie mit ihrem harten Eingreifen in Katalonien sogar Erinnerungen an die Franco-Diktatur.

Nein, der konservative Regierungschef Mariano Rajoy hätte sich besser ein Beispiel an seinem früheren britischen Amtskollegen David Cameron genommen. Der ermöglichte den Schotten ein Referendum – die Separatisten verloren. So wäre es wohl auch in Katalonien gekommen, zumal der „Madrid unterdrückt uns“-Trumpf nicht mehr gestochen hätte.

Zu spät. Stattdessen droht der Konflikt am Sonntag endgültig zu eskalieren. Kommt es tatsächlich zu Gewalt auf den Straßen Barcelonas, schlittert Spanien in eine handfeste Staatskrise. Es wäre das Letzte, was Europa jetzt brauchen kann.