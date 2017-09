Schärferes Profil verlangt Dreyer: SPD muss sich stärker von Union unterscheiden

Osnabrück. Wie muss sich die SPD nach ihrer schweren Schlappe bei der Bundestagswahl neu aufstellen? Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, fordert im Interview mit unserer Redaktion ein schärferes Profil der Partei, „gerade in der Frage der sozialen Gerechtigkeit“. Die SPD müsse wieder deutlich stärker als Alternative zur Union wahrgenommen werden.

Mit Blick auf die erstmals in den Bundestag eingezogene AfD sagte Dreyer: „Wir müssen wieder stärker lernen, die Sorgen und Wünsche, genauso wie die Hoffnungen der Menschen zu hören und zu verstehen,“ Probleme müssten rechtzeitig erkannt und fair gelöst werden. Dazu braucht es auch „mehr konstruktiven Streit“, so die SPD-Politikerin.

Das Interview im Wortlaut:

Frau Dreyer, in Niedersachsen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD ab. Welches Thema würden Sie nach vorne stellen, um die entscheidenden Punkte zu holen? Flüchtlinge, soziale Gerechtigkeit, innere Sicherheit…

„Die SPD steht wie keine andere Partei für die soziale Gerechtigkeit. Sie spielt bei uns in allen Feldern eine zentrale Rolle, in der Bildungspolitik, bei der Gestaltung der Digitalisierung oder bei der Integration von Flüchtlingen – stets geht es darum, wie wir die Aufgaben solidarisch und zum Wohle aller Bürger und Bürgerinnen lösen. M inisterpräsident Stephan Weil und die SPD Niedersachsen geben überzeugende Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit und erhalten dafür zurecht viel Zuspruch von den Bürgern und Bürgerinnen.

Sie führen in Mainz eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen - zur Nachahmung empfohlen?

Die Ampelregierung aus SPD, FDP und Grünen arbeitet in Mainz sehr gut zusammen. Das Ergebnis der Bundestagswahl hat leider keine Chance auf die Bildung einer Ampel-Koalition eröffnet. Deshalb konzentrieren wir uns als SPD im Bund jetzt auf die Arbeit als führende Oppositionspartei. Unabhängig von Koalitionsoptionen ist es für uns als SPD wichtig, in Zukunft wieder deutlich stärker als Alternative zur Union wahrgenommen zu werden. Das können wir nur, wenn wir in den nächsten vier Jahren unser Profil schärfen und den Menschen noch besser vermitteln, was unsere Politik konkret mit ihrem Leben zu tun hat. Gerade in der Frage der sozialen Gerechtigkeit müssen wir unsere Glaubwürdigkeit wiedergewinnen.

Kritiker wie Klaus von Dohnanyi fordern den Rücktritt von Martin Schulz. Kann er nach der SPD-Schlappe bei der Bundestagswahl Parteichef bleiben und ist er der richtige Mann für den Neustart der SPD aus der Opposition heraus?

Mit den getroffenen Personalentscheidungen haben wir die richtigen Leute, um den Weg in die Erneuerung der SPD zu gehen. Martin Schulz ist vor einem halben Jahr mit 100 Prozent der Stimmen zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Unsere Partei vertraut ihm und ich bin sicher, dass er den Erneuerungsprozess unserer Partei auch aus der Opposition heraus gut steuern wird.

Was muss geschehen, damit die AfD nicht noch größer wird?

Die AfD hat keinerlei Angebote, das Leben der Menschen zu verbessern. Es hilft aber nicht, sich bloß zu empören. Wir müssen wieder eine positive Zukunftsvision von Politik anbieten und wir müssen wieder stärker lernen, die Sorgen und Wünsche, genauso wie die Hoffnungen der Menschen zu hören und zu verstehen. Denn wir machen Politik für die Menschen und nicht für Ideologien. Wir müssen Probleme rechtzeitig erkennen, konkret benennen und fair zusammen lösen. Ganz konkret: Wir brauchen mehr konstruktiven Streit. Mit dieser Haltung wird auch das Bedürfnis vieler Menschen, die aus Protest oder Wut die AfD gewählt haben, wieder geringer werden. Es ist mein klares Ziel, diese Wähler und Wählerinnen für die SPD zurück zu gewinnen.