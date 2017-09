Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen die Digitalisierung Europas vorantreiben. Dabei sollten sie die Interessen der Wirtschaft und die der Verbraucher gleichermaßen beachten.

Die Digitalisierung ist in nahezu alle Lebensbereiche vorgedrungen. Sie reicht vom „Bewegungsmelder“ am Handgelenk, dessen Daten direkt an Versicherer weiterfließen könnten, über die Fernwartung von Maschinen im Rahmen der Industrie 4.0 bis hin zur Gesichtserkennung im öffentlichen Raum zur Strafverfolgung und Hacker-Attacken auf die öffentliche Daseinsvorsorge.

So gesehen ist die Digitalisierung Segen und Fluch zugleich. Sie wirft Fragen nach Sicherheit und Eigentum von Daten ebenso auf wie Haftungsfragen. Wer kommt zum Beispiel dafür auf, wenn ein autonom fahrendes Auto einen Unfall verursacht - der Autobauer, der Softwarehersteller oder doch der Fahrzeughalter?

Grenzüberschreitend in vielerlei Hinsicht

Die digitale Welt ist grenzüberschreitend im ureigensten Sinne, führt aber auch an ethische Grenzen. Insofern ist es überfällig, dass sich die EU-Spitzen des Themas verstärkt annehmen. Digitalisierung im europäischen Binnenmarkt voranzutreiben heißt, einen entsprechenden Rechtsrahmen zu setzen und sich frühzeitig der Folgeabschätzung zu widmen.

Die politische Kunst wird es sein, Gründergeist und Fortschritt nicht im Keim zu ersticken, aber Interessen von Kunden und Verbrauchern zu schützen. Denn nur wo Klarheit und Verlässlichkeit herrschen, kann die Digitalwirtschaft nachhaltig gedeihen und ihr ökonomisches Potenzial entfalten.

Weitere Kommentare aus dem Bereich Politik und Wirtschaft finden Sie hier.