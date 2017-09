Osnabrück. Volkswagen schockt seine Aktionäre mit einer milliardenschweren Gewinnwarnung - die Bewältigung des Abgas-Skandals geht stärker ins Geld als geplant. Doch nicht nur der Konzern, auch die Politik ist gefordert. Ein Kommentar.

Welch ein Desaster. Neue Milliardenkosten für Volkswagen und die Verhaftung eines früheren Topmanagers zeigen: Der Abgasskandal ist noch lange nicht ausgestanden. Und er wird den VW-Konzern massiv bremsen.

Man stelle sich nur mal vor, all die vielen Milliarden Dollar und Euro, die jetzt für Nachrüstung und Rückkauf manipulierter Autos ausgegeben werden müssen, wären in die Entwicklung alternativer Antriebe geflossen – VW stünde an der Spitze des Fortschritts. Nun hat der Konzern dagegen Mühe, Anschluss an die Wettbewerber zu halten.

Doch nicht nur die finanziellen Dimensionen sind gewaltig, auch die kriminelle Energie war es. VW und seine Zulieferer waren in Teilen in den Händen einer skrupellosen Gruppe von Betrügern. Es ist höchste Zeit, dass die Gerichte nun erste Fälle aufarbeiten.

Große Aufgaben kommen auch auf die nächste Bundesregierung zu. Viel zu lange pflegte die Politik einen weitgehend unkritischen Umgang mit den Autoherstellern. Klare Ansagen sowie eine konsequente umweltpolitische Haltung ließ sie dagegen vermissen. Das muss sich grundlegend ändern. Das bedeutet große Herausforderungen vor allem für die Grünen, sollten sie in eine Jamaika-Koalition eintreten.