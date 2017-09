Osnabrück. Warum nicht groß denken? Logisch wäre es für die SPD und die Linken, auf eine Fusion hinzuarbeiten. Vieles spricht nicht mehr dagegen. Ein Kommentar.

Die Union, keiner kann es bestreiten, ist in den vergangenen Jahren weit nach links gerückt. Rechts daneben macht sie Platz für die AfD. Auf der anderen Seite herrscht Gedrängel – so viel, dass sich SPD und Die Linke in ungewohnter Nähe finden.

Daraus folgt viel. Denn wer die beiden roten Parteien für unvereinbar hält, sollte darüber nachdenken. Erstens rechnerisch: Im Osten ist die Linke stark geschwächt. Im Westen hat sie der SPD signifikante Anteile abgetrotzt. Die SPD wiederum bleibt im Osten schwach. Im Westen schwächelt sie neuerdings, wo ihre Parteilinken vor Jahren zur Linken wechselten. Zusammen gliche sich das alles aus.

Zweitens mit Blick auf die politische Macht: Im vergangenen Bundestag hätte es gemeinsam mit den Grünen eine linke Mehrheit gegeben, der sich die SPD verwehrte. Im neuen Parlament gibt es neben der Unionsfraktion nur noch Splitterparteien. Zusammen wären SPD und Linke annähernd auf Augenhöhe, namentlich mit der CDU. Nur im Bündnis mit der CSU erlangt das Lager der Kanzlerin seine übermächtige Stellung.

Drittens personell: Die alten Gegner Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine spielen politisch keine Rolle mehr. Ein SPD-Vorsitzender, der sich erkennbar an der Union reiben will, und die seit je links-kämpferische Fraktionschefin Andrea Nahles wären kein Personal, an dem eine strukturierte Annäherung scheitert, für die die Linken seit langem werben. Realos wie Thomas Oppermann und Sigmar Gabriel finden sich derweil in der letzten Reihe wieder.

Viertens logisch: In der Mitte hätte die SPD wenig zu verlieren – dort sitzt inzwischen ja die CDU, während an einer geeinten Linken niemand in Deutschland vorbeikäme. Am Anfang könnten Übereinkünfte zu bestimmten politischen Fragen stehen – am Ende möglicherweise die Fusion.

