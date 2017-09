Kreml-Kritiker Russischer Oppositioneller Nawalny festgenommen

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny Mitte Juni während einer Anhörung in Moskau. Foto: dpa

Moskau. Wegen einer nicht genehmigten Demonstration in der russischen Provinz hat die Polizei den Oppositionellen Alexej Nawalny in Moskau festgenommen. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums in Moskau der Agentur Tass.