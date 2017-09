Nach der Bundestagswahl Was passiert, wenn keine Koalition zusammenkommt?

AFP/dpa Berlin. Nach dem Wahlabend steht noch lange nicht fest, wer künftig mit wem das Land regieren wird. Bis die neue Regierung unter Dach und Fach ist, könnte es womöglich Monate dauern. Doch was passiert, wenn sich keine Koalition findet?

Bis wann müssen sich die Parteien einigen?

Das Grundgesetz sieht keine Frist für die Bildung einer neuen Bundesregierung vor. Der neue Bundestag muss aber spätestens am 30. Tag nach der Wahl zusammenkommen – so schreibt es das Grundgesetz vor.

Welche Rolle spielen die angekündigten Mitgliederentscheide?

Eine erneute große Koalition hat die SPD ausgeschlossen. Nun muss die Union auf FDP und Grüne zugehen, um über ein Jamaika-Bündnis zu verhandeln. Beide kleine Parteien haben angekündigt, ihre Mitglieder über den Eintritt in eine Koalition abstimmen zu lassen. Die Grünen wollen bereits auf einem Länderrat am Samstag nach der Bundestagswahl entscheiden, ob überhaupt und mit wem sondiert wird. Über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen würde ein Parteitag voraussichtlich am 20. Oktober entscheiden. Kommt ein Koalitionsvertrag zustande, wird darüber die Basis abstimmen. Die FDP hat noch keinen Zeitplan genannt.

Könnte Deutschland irgendwann ohne Regierung dastehen?

Es wird immer eine Regierung geben – selbst dann, wenn sich die Parteien nicht auf eine Koalition einigen können, die eine Mehrheit im Bundestag hat. Die Amtszeit von Kanzlerin und Regierung läuft mit dem Zusammentritt des neuen Bundestags gemäß Grundgesetz aus. Sollte in der ersten Sitzung des neuen Bundestages jedoch kein Nachfolger gewählt werden, führt in der Regel der Amtsinhaber nach Artikel 69 Grundgesetz „auf Ersuchen des Bundespräsidenten“ die Geschäfte bis zur Wahl eines neuen Kanzlers weiter. Die im verabschiedeten Haushalt beschlossenen Ausgabenposten würden fortgeführt. Dieser „Übergangszustand“ könnte theoretisch Wochen oder Monate dauern.

Was kann eine geschäftsführende Regierung ausrichten?

Ihr Handlungsspielraum ist eng, weil sie im Bundestag keine Mehrheit mehr hat. Das Land würde deswegen aber nicht gleich ins Chaos stürzen: Schließlich behalten alle bisherigen Gesetze ihre Gültigkeit. Neue Gesetzesvorhaben lägen aber weitgehend auf Eis – was spätestens dann problematisch würde, wenn der Bundeshaushalt verabschiedet werden muss.

Wie ist die Kanzlerwahl geregelt?

Die Kanzlerwahl ist in Artikel 63 Grundgesetz geregelt: Danach wird der Regierungschef „auf Vorschlag des Bundespräsidenten“ vom Bundestag mit der Mehrheit der Mitglieder gewählt. Das Staatsoberhaupt ist bei seinem Vorschlag rechtlich nicht gebunden. Bleibt unklar, wer sich in der Abstimmung im Parlament durchsetzen wird, so liegt es nach Ansicht der meisten Grundgesetzkommentatoren in seinem politischen Ermessen, welchen Kandidaten er vorschlägt.

Was, wenn es keine Kanzlermehrheit gibt?

Wird eine Kanzlermehrheit nicht erreicht, auch nicht innerhalb von 14 Tagen bei weiteren Wahlgängen mit möglichen Gegenkandidaten, so muss „unverzüglich“ ein letzter Wahlgang stattfinden, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Den dann Gewählten hat der Bundespräsident binnen sieben Tagen entweder zu ernennen oder er hat den Bundestag aufzulösen. Das Staatsoberhaupt kann also entscheiden, ob es in diesem Fall eine Neuwahl gibt oder ob eine Minderheitsregierung ins Amt kommt.

Der Bundestag müsste innerhalb von 60 Tagen nach seiner Auflösung neu bestimmt werden. Bei einem Minderheitskanzler wären Schwierigkeiten bei politisch heiklen Abstimmungen im Parlament programmiert, da sich dieser auf keine stabile Mehrheit stützen könnte. Spekulationen über eine mögliche Minderheitsregierung wies Angela Merkel (CDU) jedoch zurück. Sie wolle zu einer stabilen Regierung in Deutschland kommen.

Welchen Einfluss hat die Wahl in Niedersachsen?

Ein Unsicherheitsfaktor ist die vorgezogene niedersächsische Landtagswahl am 15. Oktober. Möglicherweise wird sich vor diesem Termin in Sachen Regierungsbildung im Bund nicht allzu viel tun. Denn insbesondere Verhandlungen über das bislang wenig erprobte Jamaika-Bündnis könnten die Anhängerschaft aller beteiligten Parteien – CDU, FDP und Grüne – in Niedersachsen verprellen. Festlegungen sind vor der Niedersachsen-Wahl daher unwahrscheinlich.

Was wollen die Bürger?

Die Bildung einer Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen würde nach einer Umfrage von der Mehrheit der Bürger positiv gesehen. 57 Prozent der Befragten fänden laut ARD-„Deutschlandtrend“ eine solche Regierung gut oder sehr gut. Das seien 34 Prozentpunkte mehr als noch am Wahltag. Eine erneute große Koalition aus CDU/CSU und SPD stößt in der Umfrage von Infratest dimap nur auf eine Zustimmung von 31 Prozent. Sollte eine Jamaika-Koalition nicht zustande kommen, befürworten 65 Prozent der Befragten Neuwahlen. Eine Minderheitsregierung wird weitgehend abgelehnt – nur 26 Prozent der Befragten konnten sich dafür erwärmen.

Wie lief es vor vier Jahren?

Nach dem Wahlabend vom 22. September 2013 dauerte es zunächst bis zum 4. Oktober, ehe sich Union und SPD zu einer ersten Sondierungsrunde trafen. Nach den zwischenzeitlichen, erfolglosen Sondierungen über Schwarz-Grün begannen dann am 23. Oktober die eigentlichen Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD. Am 27. November stand das Ergebnis. Dann begann die Befragung der SPD-Basis, deren Ergebnis am 14. Dezember verkündet wurde. Drei Tage später wurde Angela Merkel (CDU) erneut zur Bundeskanzlerin gewählt.