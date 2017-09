Wissmann warnt vor Hysterie Autoindustrie: Luftqualität deutlich besser als 1990

Berlin. Haben Deutschlands Autobauer verstanden? Künftig „null Toleranz“ bei Rechtsverstößen? Wann kommen die Software-Updates für alte Diesel? Dazu im Interview Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).

Die Regierungsbildung zieht sich hin. Schwächt das die Wirtschaft?

Nein, weltweit ist das Vertrauen in die deutsche Demokratie sehr groß. Und Angela Merkel, die mit der Regierungsbildung beauftragt ist, genießt in Europa, Amerika und Asien großen Respekt aufgrund ihrer Souveränität und Sachorientierung. Das hilft sehr.

Ein Bündnis von Union, FDP und Grünen, also Jamaika, ist gut?

Jamaika kann dann zu einem vernünftigen Ergebnis führen, wenn aufseiten der Grünen die realpolitische Handschrift, wie wir sie etwa von Ministerpräsident Kretschmann kennen, die Vereinbarungen prägt. Es ist ganz wichtig, Verbrennungsmotoren jetzt nicht zu verteufeln. Niemand weiß heute, wie groß die Effekte durch die Elektromobilität tatsächlich sein werden. Natürlich müssen wir an die weitere Reduzierung der CO2- und Stickoxid-Emissionen herangehen, aber bitte technologieoffen. Wir haben heute in Deutschland 70 Prozent weniger verkehrsbedingte Stickoxidemissionen als 1990. Die Luftqualität ist immer besser geworden. Das aber wird in der Debatte gerne verschwiegen. Und so glauben die meisten Menschen, wir steckten in einer schlimmen Situation. Falsch. Es gibt keinen Grund zu Hysterie.

Und wenn ein Gericht wegen zu hoher Stickoxid-Werte ein Fahrverbot verhängt…

Die Verwaltungsgerichtsurteile wurden in erster Instanz getroffen. Die Frage wird sicher beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig landen. Wir sind davon überzeugt: Die mit einem Riesenaufwand betriebene Kampagne des Abmahnvereins Deutsche Umwelthilfe (DUH) wird am Ende keinen Erfolg haben. Keine Frage: Die Politik sollte Ziele vorgeben, etwa für weniger Schadstoffe oder mehr Klimaschutz, und das in einem präzisen gesetzlichen Rahmen. Aber bitte keine Fahrverbote! Das würde Millionen von Bürgern treffen. Es gibt intelligentere Lösungen als dieses dumpfe Mittel.

Ist der Ruf der Auto-Nation Deutschland ruiniert?

Nein. Es gibt berechtigte Fragen an die deutsche Automobilindustrie, und es gibt Anlass zu Ärger und Kritik. Aber ich warne vor Pauschalurteilen. „Made in Germany“ ist nicht gefährdet. Audi, BMW, Daimler und Porsche stehen für gut 70 Prozent des weltweiten Premium-Marktes. Der VDA vertritt über 600 Mitgliedsunternehmen, wir reden über die Fehler weniger Firmen. Eine aktuelle Allensbach-Studie zeigt, dass zwei Drittel der Fahrer deutscher Autos weiterhin Vertrauen in die Qualität einheimischer Fahrzeuge haben.

Die Autobauer wollen mit Umstiegsprämien die Besitzer älterer Diesel zum Kauf neuer Wagen mit weniger Emissionen bewegen. Wie ist die Bilanz?

Die Beschlüsse des Diesel-Gipfels zeigen erste Wirkung: Nachdem in den vergangenen drei Monaten der inländische Auftragseingang noch leicht unter Vorjahr lag, überstieg er in den letzten drei Wochen die Vorjahreswerte um 8 Prozent. Ich rechne mit einem guten vierten Quartal bei den Pkw-Neuzulassungen.

Diesel wurde als umweltfreundlich angepriesen. Verbraucher sehen sich getäuscht…

Deutsche Hersteller bieten für über fünf Millionen Diesel-Pkw im Bestand kostenlose Software-Updates an. Die deutsche Automobilindustrie geht zügig vor, an ihr liegt es nicht. Jetzt kommt es auf das Kraftfahrt-Bundesamt an. Wir hoffen, dass es in der Lage ist, die neuen Software-Updates so schnell wie möglich zu genehmigen.

Die Konzernchefs haben beim „Diesel-Gipfel“ wenig Einsicht gezeigt. Schürt das den Zorn noch?

Dazu gibt es keinen Anlass. Erstens beteiligen sich auch die deutschen Hersteller am Software-Update, denen gar kein Manipulationsvorwurf gemacht wird. Zweitens gibt es Umstiegsprämien für ältere Diesel. Und drittens zahlen unsere Unternehmen entsprechend ihrer Marktanteile in den Fonds der Bundesregierung ein, mit dessen Hilfe die Luftqualität in Städten weiter verbessert werden soll. Allein das sind dreistellige Millionenbeträge. Übrigens: Selbst das Umweltbundesamt hat festgestellt, dass der Aufwand einer Hardware-Nachrüstung, also der Einbau neuer Teile, groß, der gewünschte Effekt aber eher klein ist.

Alles halb so schlimm?

Ehe man die deutsche Industrie weiter kritisiert, sollte man die Frage stellen, in welcher Weise sich die Importeure engagieren. Da höre ich keine klaren Botschaften. Laut ADAC EcoTest haben BMW, die Marken des VW-Konzerns und Mercedes-Benz – wir sprechen hier von über 100 getesteten Modellen – die niedrigsten Stickoxidwerte auf der Straße, im hinteren Feld finden sich die Importeure.

Sie selbst sind als Lobbyist der Automobilindustrie ins Visier der Kritiker gerückt…

Ich habe gelernt, mit Widerständen umzugehen. Und ich weiß auch, wie schnell sich der Zeitgeist ändern kann. Der berechtigte Ärger auf einzelne Unternehmen zielt nun aber generell auf alle, die mit der Automobilindustrie zu tun haben. Dagegen wehren wir uns. Und ich wehre mich gegen Feinde des Automobils und Ideologen, die mit durchsichtigen Pauschalurteilen jetzt versuchen, die anständige Arbeit der weit über 800 000 Arbeitnehmer in der deutschen Automobilindustrie herabzuwürdigen. Dieser Angriff gilt dem Auto an sich, der individuellen Mobilität. Da halten wir dagegen.

Mit Ihrem Plädoyer für „Null-Toleranz“ bei Rechtsverstößen haben Sie Daimler-Chef Zetsche verärgert. Er will sich von Ihnen trennen, hieß es…

Ich mache meine Arbeit sehr gern und mit Leidenschaft. Ich fühle mich von den Vorständen der großen Unternehmen nachhaltig unterstützt.

Sie bleiben – wie geplant – bis Mitte 2018 Präsident des VDA?

Ja, ich habe einen Vertrag bis Mitte 2018, und den werde ich mit Freude erfüllen.