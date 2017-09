Osnabrück. Heute soll Gerhard Schröder beim Russen-Konzern Rosneft den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen – und die halbe Republik arbeitet sich daran ab. Was soll das?

Zwar genießt der frühere Bundeskanzler noch hohen Respekt in Teilen der Bevölkerung. Einfluss auf die SPD hat er aber nur noch begrenzt und auf das Handeln der Bundesregierung überhaupt keinen. Auf alte Verbindungen kann der Polit-Rentner nach 12 Jahren Angela Merkel ebenfalls nur noch bedingt zurückgreifen.

Ferner repräsentiert Schröder Deutschland mit seiner russlandfreundlichen Haltung durchaus – und zwar den sehr beträchtlichen Teil der Bevölkerung, der auf Ausgleich mit Moskau bedacht ist. Der da sagt, Deutschland ging es immer gut, wenn es ein vernünftiges Verhältnis zum Kreml hatte, der sich in Wladimir Putin ein Stück weit einfühlen kann und die europäischen Sanktionen für eine politisch unsinnige Kampagne hält, was ja in Teilen auch stimmt.

Schröders Kandidatur schadet auch der SPD im Wahlkampf nicht. Weder war das bei der Bundestagswahl so, noch geschieht es jetzt bei Stephan Weil in Niedersachsen. Mindestens so viele, wie Schröders Amt bei Rosneft irritiert, dürften sein Signal nach Osten für vertretbar, wenn nicht für richtig halten und ihn bewundern, dass er sich nicht der scheinbar vorherrschenden Meinung beugt. War es nicht genau dieser moralisierende Druck zu einer gleichförmigen Haltung, der die AfD so groß gemacht hat? Daher nochmals: Was soll das?

