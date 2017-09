Zukunft Europas FDP: EU-Gipfel muss bei Digitalisierung liefern

Alexander Graf Lambsdorff: „Europa wird nicht dadurch stärker, dass wir weitere Geldtöpfe aufmachen.“ Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Anlässlich des EU-Gipfels an diesem Freitag in Tallinn drängt die FDP auf substanzielle Fortschritte bei der Digitalisierung in Europa. Alexander Graf Lambsdorff: „Für die Liberalen war die Betonung der Digitalisierung der wichtigste Punkt in der Macron-Rede zur Zukunft Europas“.