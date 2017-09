Osnabrück. US-Präsident Donald Trump hat seine langerwarteten Pläne für eine Reform des US-Steuersystems vorgestellt. Er selbst nennt sie „grandios“ und „ein Mittelstandswunder“. Tatsächlich aber scheinen die Vorschläge vor allem grandios riskant zu sein.

Die Gesundheitsreform vergeigt, die Mauer zu Mexiko ein Luftschloss, fragwürdige Beziehungen zum Kreml, obendrein scheitert sein Wunschkandidat für den Senatsvorsitz in Alabama: US-Präsident Donald Trump braucht dringend Erfolge. Mit der Ankündigung einer drastischen, historisch niedrigen Obergrenze für Flüchtlinge kann er wenigstens bei seinen von Terrorangst geplagten Fans punkten. Doch die Kritik am Anti-Ausländer-Kurs ohne sachliche Grundlage ist laut, und sie ist berechtigt.

Aber Kritik ficht Trump nicht an, er lobt sich selbst. So nennt er seine Steuerpläne in der ihm eigenen Bescheidenheit „grandios“. Und tatsächlich: Läge er richtig, wäre dies quasi die Entdeckung des goldenen Grals der Finanzpolitik. Seine Idee: Alle werden entlastet, Geringverdiener etwas, Reiche mehr, ebenso Unternehmen. Das Geld geben die Bürger aus, die Firmen schaffen Jobs, was den Konsum noch weiter anheizt. Am Ende sind alle reicher, glücklicher – wie Trump es versprochen hat.

Das Problem: Steuersenkungen ohne Gegenfinanzierung sind unrealistisch, es drohen gigantische Verluste. Und das bei einem Staatshaushalt, der in schöner Regelmäßigkeit am Bankrott vorbeischlittert. Setzt Trump auch diese Reform in den Sand, wäre es fast ein Glück. Nur nicht für ihn, denn angezählt ist er bereits.

