Osnabrück. Eine neue Merkel-Regierung darf nicht den Eindruck erwecken, Berlin wende sich unter dem Druck einer nationalistischen AfD von einer starken EU ab.

Wenn die Kanzlerin im Amt bestätigt ist und mutmaßlich mit einer Jamaika-Regierung ans Werk geht, ist es an Angela Merkel, eine europapolitische Rede mit Weitblick zu halten. Sie muss eine Debatte über Europa nicht nur beflügeln, sondern mit anführen.

Stets nur auf Sicht fahren, Probleme erst bewältigen, wenn sie auftauchen und sich auf Impulseanderer verlassen - das ist zu wenig. Ein Stückweit wird sich die Kanzlerin dazu neu erfinden müssen. Sollte ihr dafür Elan oder Wille fehlen, ist sie als Regierungschefin über die gesamte Legislatur nicht die Richtige.

Fatalen Eindruck abwenden

Es wäre fatal, ließe Merkel bei den EU-Partnern den Eindruck entstehen, Berlin wende sich unter dem Druck einer nationalistischen AfD von einer starken EU ab. Denn der Nation dient, was sie in einer globalisierten Welt stärker macht, nämlich Kooperation mit anderen, und nicht, was ins Abseits führt.

In den Koalitionsverhandlungen muss Europapolitik deshalb eine zentrale Rolle spielen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat substanzielle Ideen für einen Neustart Europas unterbreitet. Vom Eurozonen-Budget über eine konsequente Asylpolitik bis zur gemeinsamen Verteidigung. Das muss und sollte nicht alles eins zu eins umgesetzt werden. Deutschland sollte aber die von Paris angebotene gemeinsame Führungsrolle annehmen. Neben Merkel stehen dabei Liberale und Grüne in der Pflicht.

