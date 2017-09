Die SPD-Senioren meckern Dohnanyi: Schulz kann es nicht

Berlin. Martin Schulz müsste sich eigentlich erholen von der achtmonatigen Achterbahn-Fahrt des Bundestagswahlkampfs. Und jetzt ist er wieder auf Werbetour – in Niedersachsen. Ob ihm da die öffentlichen Ratschläge der mürrischen SPD-Granden Gerhard Schröder (73), Franz Müntefering (77), Klaus von Dohnanyi (89) helfen? Eher nicht.

Schulz ist ein SPD-Chef auf Abruf. Das war nach dem schwachen 20,5-Prozent-Ergebnis des Kanzlerkandidaten schon am Abend der Bundestagswahl allen klar, außer ihm selbst. Nur weil sich der Niedersachse Stephan Weil dazwischenwarf, durfte Schulz Vorsitzender bleiben. Weil muss sein Amt als Ministerpräsident am 15. Oktober verteidigen. Personaldebatten kann er da nicht brauchen. Also Schonzeit für Schulz. Die ist aber vorbei, wenn die SPD in Niedersachsen es nicht schafft.

Dazu nun noch der Druck der Alten, die es besser wissen. Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering meckert über die Aufteilung von Partei- und Fraktionsvorsitz zwischen SPD-Chef Martin Schulz und der neuen Fraktionschefin Andrea Nahles. Beides müsse in einer Hand liegen – und zwar in der von Schulz. „Bei zwei Zentren ist es komplizierter“, warnt „Münte“ . Der Partei-Senior rückt auch ab von seinem bekannten Satz „Opposition ist Mist“, zumindest für die jetzige Situation. „So wie die Lage jetzt ist, war es logisch und konsequent von Martin Schulz zu sagen, dass die SPD in die Opposition geht“, sagte Müntefering der „Passauer Neuen Presse“.

Schröder grummelt

Altkanzler und Russland-Lobbyist Schröder grummelt dagegen, es sei nicht gerade vernünftig gewesen, am Wahlabend um 18.01 Uhr die Große Koalition sofort zum No-Go zu erklären. Freiwillig auf Regierungsverantwortung zu verzichten, das kann der Ex-Kanzler nicht verstehen. „Der Unterschied ziwschen der Union und meiner Partei ist, die wollen wirklich regieren“, erklärte der Niedersachse.

Er geht davon aus, dass Union, FDP und Grüne eine Koalition schmieden werden. „Ich glaube, die werden sich zusammenreißen, und die werden das machen.“ Neuwahlen seien den Bürgern jedenfalls nicht zu vermitteln: „Man kann dem Volk in einer Demokratie nicht sagen: Leider habt ihr falsch abgestimmt, versucht es doch noch einmal.“ Wenig aufbauend für die desolate SPD ist auch Schröders Hinweis via „Bild“-Zeitung, er habe die Wahlniederlage der Genossen kommen sehen. Dann rechnet der Alt-Kanzler sehr deutlich ab: „Sie können in Deutschland keine Mehrheit bilden ohne ökonomische Kompetenz.“

Ohne eigene Truppe

Der Dritte im Bunde der prominenten Zaungäste, Hamburgs früherer Bürgermeister und Ex-Bundesminister Dohnanyi, ein enger Freund der Kanzlerin übrigens, hat Schulz längst abgeschrieben. Der habe keine Ahnung und werde die Probleme nicht lösen können. „Er kann das nicht, er sollte zurücktreten und den Platz für jüngere Leute frei machen.“ Genau das werde nicht passieren, versichert die Führungsmannschaft seit Sonntagabend unisono. Auch Nahles betont nach ihrer Kür mit starken 90 Prozent, sie werde im „Teamplay“ mit Schulz die SPD aufbauen. Es gebe für beide genug zu tun.

Die 47-jährige pragmatische und machtbewusste Parteilinke kennt sich bestens aus im Berliner Politbetrieb. Schulz wiederum hat nach über 20 Jahren in Brüssel keine Truppen in der Partei. So führte ihn gerade Johannes Kahrs, Chef des konservativen „Seeheimer Kreises“, vor. Auf Druck `von Kahrs musste Schulz den von ihm favorisierten Kandidaten für den Posten des Fraktionsmanagers, Hubertus Heil, fallen lassen. Dabei war Heil im Mai aus dem Stand eingesprungen, als die SPD einen Generalsekretär suchte. (Mit dpa)