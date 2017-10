Landtagswahl in Niedersachsen 2017 Was sind Erststimmen, Zweitstimmen und Überhangmandate?

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober 2017 hat jeder Wähler zwei Stimmen: eine Erststimme und eine Zweitstimme. Doch warum ist das so? Foto: dpa

Osnabrück. Bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober 2017 hat jeder Wähler zwei Stimmen: eine Erststimme und eine Zweitstimme. Warum ist das so, und was hat das mit sogenannten Überhangmandaten zu tun?