Wann findet die Wahl in Niedersachsen statt?

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat den Neuwahltermin verkündet. Foto: dpa

Hannover. Die Landtagswahl in Niedersachsen soll am Ende der Herbstferien stattfinden. Der Termin der Wahl wurde auf den 15. Oktober 2017 festgelegt. Eine zeitgleiche Abstimmung mit der Bundestagswahl am 24. September 2017 wird es wegen zahlreicher Bedenken nicht geben.