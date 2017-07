Venezuelas Volksdespot hat abgewirtschaftet. Sein Ende ist eingeleitet. Doch es ist offen, wie lange es dauert, bis das Regime kollabiert. Der Weg dorthin droht blutig zu werden. Dazu ein Kommentar.

Die Realitätsverweigerung – oder besser: der Realitätsverlust – ist beachtlich: Da protestieren Hunderttausende Menschen seit Wochen gegen das sich immer diktatorischer gebärdende Regime, gut die Hälfte der Bevölkerung wünscht die auf Abschaffung der demokratischen Institutionen gemünzte neue verfassunggebende Versammlung zum Teufel, und auch das Ausland ist nicht bereit, Maduros Marsch in die Willkürherschaft mitzumachen. Doch Venezuelas Staatspräsident lässt jede Opposition niederknüppeln und feiert sich als aufrechten Politiker.

Internationaler Druck nötig

Das Gute an so viel Realitätsblindheit und Selbstüberschätzung: Es ist der Anfang vom Ende Maduros. Der Präsident wird für die Misswirtschaft vergangener Jahre und die aktuelle Ignoranz zahlen, wie so viele Despoten woanders vor ihm. Das Traurige: Auch die Venezolaner werden die Rechnung begleichen müssen. Denn es ist offen, wie lange es dauert, bis das Regime kollabiert, und wie blutig der Weg dorthin wird. Die jüngste Eskalation der Gewalt lässt Schlimmes befürchten. Maduro zerstört die Demokratie, treibt das Land in die Isolation; Bürgerkrieg wahrscheinlich. Aufgabe der Nachbarländer und internationalen Staatengemeinschaft ist es, den Druck auf Maduro hoch zu halten, die Opposition im Land zu stärken und den Präsidenten so zu Gesprächen zu zwingen, die in einen Verzicht auf die Macht münden. Nur mit personellem Neuanfang hat Venezuela eine Chance.