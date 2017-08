Klageflut Immer mehr Asylbewerber klagen vor Bundesverfassungsgericht

Osnabrück< Die Zahl der abgelehnten Asylbewerber, die vor Gericht ziehen, steigt unaufhaltsam. Inzwischen wenden sich auch viele ans Bundesverfassungsgericht. Wegen der zahlreichen Asylklagen steigt die Belastung der Karlsruher Richter, die im ersten Halbjahr wieder mehr Verfassungsbeschwerden verzeichneten.

In den ersten sechs Monaten reichten Kläger insgesamt 2912 Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe ein, das waren 51 mehr als im Vergleichszeitraum 2016. Das geht aus Zahlen des Bundesverfassungsgerichts vor, die unserer Redaktion vorliegen. Während die Eingänge beim ersten Senat im ersten Halbjahr um 62 Fälle zurückgingen, waren es beim zweiten Senat 113 Klagen mehr - vor allem wegen des „signifikanten“ Anstiegs der Asylrechtsklagen beim zweiten Senat des Gerichts.

Klagen gegen abgelehnte Anträge

Dabei wandten sich Asylbewerber gegen die Ablehnung ihres Asylantrags und drohende Abschiebung, wenn sie zuvor bei den Fachgerichten – etwa den Verwaltungsgerichten – gescheitert waren. Die Kläger sahen sich in ihren Grundrechten verletzt und machten etwa geltend, dass ihre Einwände nicht ausreichend gehört wurden und ihnen bei Abschiebung ins Heimatland Folter oder Gefängnis drohten.

Die Asylklagen belasten somit alle Instanzen der deutschen Gerichte. Der Bund Deutscher Verwaltungsrichter hatte jüngst vor einer Überlastung deutscher Gerichte angesichts der vielen Asylverfahren gewarnt. Demnach landet etwa jede vierte Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vor Gericht.

Hohe Belastung des Gerichts

Auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle sprach schon im Jahresbericht 2016 von einer „anhaltend hohen Belastung des Bundesverfassungsgerichts“ – dieser Zustand hat sich nicht gebessert.

Kläger können sich an das Bundesverfassungsgericht wenden, wenn sie ihre Grundrechte verletzt sehen. Die Klage kann sich gegen Maßnahmen einer Behörde, gegen Urteile oder gegen Gesetze richten.

Im ersten Halbjahr sprach das Gericht auch Urteile in vielen anderen Rechtsfeldern, so erklärte es die Kernbrennstoffsteuer für verfassungswidrig und entschied, dass Bundesländer den Betrieb von Spielhallen strengen Regeln unterwerfen dürfen.

In den vergangenen Jahren waren die Verfassungsbeschwerden kontinuierlich zurückgegangen. Seit dem Höchststand 2014 mit 6606 Beschwerden war die Zahl 2015 auf 5739 und 2016 auf 5610 Klagen gesunken. Das Bundesverfassungsgericht verwies aber darauf, dass Klagen stark von aktuellen Entwicklungen abhängig sind. So haben beispielsweise in der Vergangenheit die Einführung der Vorratsdatenspeicherung oder auch das Handelsabkommen EU-Kanada (Ceta-Abkommen) zu zahlreichen Eingaben beim Bundesverfassungsgericht geführt.