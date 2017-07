Osnabrück. Nach der tödlichen Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt ist gegen den 26-jährigen palästinensischen Angreifer Haftbefehl erlassen worden. Der Fall löst eine Debatte über Abschiebungen aus – einmal mehr. Viele Fragen bleiben offen – und leider sind die meisten davon auch nicht neu. Ein Kommentar.

Beim Anschlag von Anis Amri auf dem Berliner Weihnachtsmarkt war es ein Lastwagen, in Hamburg war es ein offenbar zufällig vom Täter im Supermarkt entdecktes Küchenmesser – kein Sprengstoff also und keine Schusswaffen, sondern Alltagsgegenstände, mit denen Menschen willkürlich ermordet wurden.

Reflexartig steigt nun die Politik wieder in einen Überbietungswettbewerb ein mit Forderungen nach schärferen Gesetzen, besseren Kontrollen und mehr Polizei, nach Transitzentren an den Flughäfen, Fußfesseln und Abschiebehaft. Vieles davon gibt es bereits; viele Forderungen sind nur dem Wahlkampf geschuldet. Manche Fragen aber sind durchaus eine ernsthafte Diskussion wert – etwa jene, ob das föderalistische Zuständigkeitsgeflecht zwischen Bund und Ländern, das aus einer anderen Zeit stammt, den aktuellen Anforderungen noch gerecht wird oder ob das Bamf ausreichend gut organisiert ist. In beiden Fällen lautet die Antwort Nein.

Am Ende bleibt uns nur eine bittere Gewissheit: Der Mord von Hamburg wird nicht der letzte Anschlag dieser Art gewesen sein. Früher oder später werden wir leider den nächsten Fall irgendwo zwischen Flensburg und Freiburg erleben, da helfen keine noch so scharfen Gesetze oder noch so viele Polizisten. Da hilft nur eine wachsame Demokratie, der diese stete Bedrohung jederzeit bewusst ist und die sie aushält. In Hamburg haben mutige Mitbürger Schlimmeres verhindert – auch das ist Deutschland, zum Glück.