Stimmt‘s eigentlich? Faktencheck: „Der drohende Fachkräftemangel ist von den Unternehmen hausgemacht“

dpa/thl Osnabrück.Die Zahl der Beschäftigten nimmt dank der guten Konjunktur immer weiter zu. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Auszubildenden. Das zeigt eine neue studie. Vernachlässigen die Unternehmen also die Ausbildung der Fachkräfte von morgen? Dazu der Faktencheck.

Obwohl die Beschäftigungszahlen kontinuierlich steigen, bilden Deutschlands Betriebe immer weniger aus: Zu diesem Ergebnis kommt eine von der Bertelsmann-Stiftung geförderte Untersuchung des Soziologischen Forschungsinstituts und der Universität Göttingen. Demnach steht einem Beschäftigten-Zuwachs von 12,1 Prozent zwischen 1999 und 2015 ein Rückgang bei den Auszubildenden um 6,7 Prozent gegenüber. „Wenn Unternehmen in der aktuell guten Konjunktur- und Beschäftigungslage nicht mehr junge Menschen ausbilden, ist der Fachkräftemangel hausgemacht“, warnt denn auch Jörg Dräger, der Vorstand der Bertelsmann-Stiftung.

Richtige Zahlen, falsche Schlussfolgerung?

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) wies die von den Wissenschaftlern aus der Studie gezogenen Schlussfolgerungen als unhaltbar zurück. „Hier werden Ursache und Wirkung gründlich verkehrt. Denn die Ausbildungsbetriebe ziehen sich nicht freiwillig aus der Ausbildung zurück“, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks.

Der Rückgang der Azubi-Zahlen sei nicht darauf zurückzuführen, dass die Unternehmen nicht ausreichend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellten. Es gebe beständige sinkende Bewerberzahlen, weil es infolge des demografischen Wandels in der Gesellschaft weniger Schulabgänger gebe und diese sich zudem immer öfter für ein Studium statt für eine Ausbildung interessierten. Die Betriebe engagierten sich laut DIHK stark, um alle Potenziale für die Fachkräftesicherung zu nutzen. So böten rund 80 Prozent der IHK-Firmen Ausbildungschancen für Leistungsschwächere an.

Forderung nach Ausbildungsplatzgarantie

Um schwächere Jugendliche zu unterstützen, fordert die Bertelsmann Stiftung, Angebote für Firmen bei der Ausbildung benachteiligter Jugendlicher auszubauen. Zudem solle die öffentliche Hand jedem Jugendlichem einen Ausbildungsplatz garantieren.

Als besonders dramatisch erweist sich der Studie zufolge die unterschiedliche Entwicklung von Ausbildung und Beschäftigung bei den Kleinst- und Kleinbetrieben mit bis zu 49 Mitarbeitern. Für sie sei die Ausbildung am schwierigsten zu stemmen. Sie bilden überproportional Jugendliche mit schwächeren Schulabschlüssen aus, haben dafür aber am wenigsten Ressourcen.