Osnabrück. Die kuschlige Nähe zwischen Politik und Autoindustrie ist nun richterlich bestätigt: Die baden-württembergische Landesregierung habe sich jahrelang von den Autoherstellern hinhalten lassen, kritisiert das Stuttgarter Verwaltungsgericht – und ermöglicht damit Fahrverbote als Gegenmittel. Das erhöht den Druck auf die Bundespolitik; der Zündstoff für den Diesel-Gipfel am kommenden Mittwoch (2. August) ist damit garantiert. Ein Kommentar.

Da ist sie wieder, die unselige Nähe zwischen Politik und Autoindustrie. Wobei sich vor dem Stuttgarter Verwaltungsgericht gezeigt hat, dass es keine Rolle spielt, welche Partei regiert – mit den Autobauern wird entweder gekuschelt oder es wird gekuscht. Da hat der grüne Ministerpräsident Kretschmann in Baden-Württemberg seine CDU-Vorgänger Oettinger und Mappus bruchlos beerbt.

Passiert ist für die saubere Luft nach Ansicht des Gerichts seit einem Jahrzehnt wenig bis nichts. Vor der Verhandlung hatte Kretschmann getönt, er sei zuversichtlich, Fahrverbote in Stuttgart vermeiden zu können. Vom Richter hat er nun eine Klatsche kassiert. Bis auf ein „Maximum an Optimismus“ habe die Politik nichts geliefert und sich von der Autoindustrie mit vagen Versprechungen einer schon irgendwie effektiven Nachrüstung ab 2020 einlullen lassen. Wir dürfen befürchten, dass der nahe Dieselgipfel ebenfalls nicht nennenswert über einen Ankündigungsgipfel hinauskommen wird.

Gut, dass das Gericht die Gesundheit der Bürger in den Städten über das Recht auf Eigentum der Besitzer alter Dieselautos gestellt hat. Schlecht, dass die Fahrverbote vor allem die treffen werden, die sich nicht alle drei Jahre ein neues Auto leisten können. Und ganz schlecht, dass der grüne Landesvater wohl zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig ziehen wird, um die Fahrverbote so lange wie möglich hinauszuzögern. Die Menschen nicht nur in Stuttgart sollten ihm was husten.