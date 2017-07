Osnabrück. Der oberste Gerichtshof zieht die Konsequenzen aus den Enthüllungen der Panama Papers über die Finanztricks von Premier Nawaf Sharif: Er darf sein Amt nicht mehr ausüben. Was nach Gerechtigkeit klingt, könnte auch politisches Kalkül sein.

Es war ein Paukenschlag, als vor mehr als einem Jahr die Panama Papers öffentlich wurden. Die Details über Briefkastenfirmen, in denen Politiker und Prominente ihr Vermögen geparkt hatten, versprachen Großes. Und in der Tat: Die Papiere brachten den britischen Premier Cameron in Erklärungsnot, fegten den isländischen Ministerpräsidenten Gunnlaugsson aus dem Amt und auch den spanischen Energieminister. Jetzt erwischt es den pakistanischen Premier Sharif. Doch seine Amtsenthebung überrascht. Wieso dauerte diese mehr als ein Jahr? Wieso trifft es Sharif selbst, wenn nur die Namen seiner Kinder in den Dokumenten auftauchen? Reichen die lückenhaften Nachweise überhaupt für eine Amtsenthebung?

Der Verdacht liegt nahe, dass politische Gründe dahinter stecken. In der Atommacht Pakistan, die offiziell seit 2009 wieder eine Demokratie ist, regiert das Militär immer mit und hat bis jetzt noch jeden Premier wegen Korruptionsvorwürfen aus dem Amt gedrängt. Sharif hat sich zuletzt mit den religiösen Massen seines Landes angelegt, als er einen von Islamisten verehrten Mann hinrichten ließ und sich für den Schutz von Frauen einsetzte.

Eines ist klar: Das krisengeschüttelte Pakistan stürzt nun in ein politisches Machtvakuum und eine Krise. Und das, wo die Lage ohnehin schon schwierig ist. Die Wirtschaft ist marode, die Energiekrise dauert an, es gibt wieder mehr Terroranschläge und die Beziehungen zum Nachbarn Indien sowie den USA sind auf dem Tiefpunkt. Die Panama Papers waren da nur eine Fußnote.