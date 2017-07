50 Jahre NOZ – 50 Jahre Zeitgeschehen 1996: Reemtsma-Entführung, Dutroux-Festnahme und Bierhoffs „Golden Goal“

Osnabrück. Zum 50-jährigen Bestehen der Neuen Osnabrücker Zeitung laden wir die Leserinnen und Leser der Neuen OZ und ihrer Regionalausgaben auf eine Zeitreise ein. Lesen Sie heute, was 1996 die Leser der Neuen OZ und die Welt bewegt hat: Ein Jahr im Schnelldurchlauf.

Diese Nachrichten beschäftigten die Menschen im Jahr 1996:

Januar

Bei einem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Lübeck kommen zehn Menschen ums Leben. – PLO-Chef Jassir Arafat wird bei der ersten demokratischen Wahl im palästinensischen Autonomiegebiet zum Vorsitzenden des Autonomierates gewählt. – Frankreich gibt den Verzicht auf weitere Kernwaffentests bekannt.

Februar

Beim Absturz einer türkischen Birgen-Air-Maschine vor der Dominikanischen Republik kommen 189 Menschen ums Leben, darunter 164 deutsche Touristen. – Zum ersten Mal bezwingt ein Schachcomputer („Deep Blue“) einen Schachweltmeister, den Russen Garry Kasparow. – Der Tanker Sea Empress läuft auf einem Felsen auf, das auslaufende Öl verschmutzt die walisische Küste. – Der Iffland Ring, eine der bedeutendsten Auszeichnungen für deutschsprachige Schauspieler, geht nach dem Tod von Josef Meinrad an den Schweizer Bruno Ganz.

März

Ministerpräsident Gerhard Schröder und seiner Frau Hiltrud geben ihre Trennung bekannt. – Die Baseler Chemiekonzerne Ciba-Geigy und Sandoz fusionieren zum Unternehmen Novartis. – Im schottischen Dunblane erschießt ein Amokläufer 16 Grundschüler und ihre Lehrerin.

April

Bei einem durch Schweißarbeiten ausgelösten Großbrand am Düsseldorfer Flughafen sterben 17 Menschen. – Der Hamburger Millionär Jan Philipp Reemtsma wird 32 Tage nach seiner Entführung gegen Zahlung eines Lösegelds von 30 Millionen D-Mark freigelassen.

Mai

Der geplante Zusammenschluss der Bundesländer Brandenburg und Berlin scheitert am Nein der Bürger Brandenburgs bei einer Volkabstimmung. – Die SPD eröffnet in Berlin ihre neue Parteizentrale, das Willy-Brandt-Haus.

Juni

Bei ihrem Jungfernflug explodiert eine „Ariane 5“-Rakete in Französisch-Guyana. – Das Landgericht Oldenburg verurteilt den ehemaligen Eiergroßproduzenten Anton Pohlmann wegen Tierquälerei zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und 3,1 Millionen Mark Geldstrafe. – In Bonn demonstrieren 350000 Menschen gegen Sparpläne der Bundesregierung. – Durch Oliver Bierhoffs „Golden Goal“ zum 2:1 gegen Tschechien wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in London zum dritten Mal Europameister.

Juli

Vertreter der deutschsprachigen Staaten unterzeichnen eine Erklärung zur Reform der Rechtschreibung. – Das Klonschaf Dolly wird geboren. – In Konstanz wird Horst Frank zum ersten grünen Oberbürgermeister Deutschlands gewählt. – Der erste deutsche Digitalfernsehsender DF 1 nimmt in München den Sendebetrieb auf.

August

Ermittlungen decken auf, dass der Belgier Marc Dutroux eine Reihe von Kindern entführt, missbraucht und ermordet hat. – Nach 15 Jahren wird die Ehe zwischen Prinz Charles und Prinzessin Diana geschieden.

September

Der US-Rapper Tupac Shakur wird in Las Vegas von Unbekannten erschossen. – Das Landgericht Berlin verurteilt erstmals sechs ehemalige DDR-Grenzsoldaten wegen der Todesschüsse an der innerdeutschen Grenze. – In Oberhausen wird das „CentrO“ eröffnet, das größte Einkaufszentrum Europas. – An der südkoreanischen Küste wird ein auf Felsen aufgelaufenes nordkoreanisches U-Boot entdeckt.

Oktober

Die polnische Regierung lässt die umstrittenen Pläne fallen, auf dem Gelände des früheren Konzentrationslagers Auschwitz einen Supermarkt zu errichten. – Greenpeace stellt das erste Dreiliterauto vor, einen umgebauten Renault Twingo.

November

Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera nimmt in Katar den Sendebetrieb auf. – Nach der Aufhebung des Sonntagsbackverbots dürfen Bäcker in Deutschland erstmals sonntags frische Brötchen verkaufen. – Die Ex-Terroristin Souhaila Andrawes, die 1977 an der Entführung der „Landshut“ beteiligt war, wird zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Dezember

Der zweitgrößte deutsche Kaffeeproduzent Tchibo übernimmt seinen Bremer Konkurrenten Eduscho. – Die UNO-Vollversammlung wählt Kofi Annan zum neuen Generalsekretär, nachdem die Wiederwahl von Butros Butros Ghali am Veto der USA gescheitert war.