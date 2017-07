„Kommunen zahlen zu wenig Geld“ Tierschutzbund warnt vor Aufnahmestopp von Fundtieren

Osnabrück. Der Deutsche Tierschutzbund hat Bürgermeister davor gewarnt, dass Städten und Gemeinden künftig keine Fundtiere mehr bei Tierheimen abgeben könnten.

Im Interview mit unserer Redaktion kritisierte Verbandspräsident Thomas Schröder, jedes zweite Tierheim habe finanzielle Probleme, weil entsprechende Verträge über die Aufnahme von gefundenen Tieren nicht kostendeckend seien.

Schröder kündigte Nachverhandlungen an und sagte: „Wenn die Kommunen nicht mit sich reden lassen, wäre der letzte Schritt die Kündigung der Verträge.“ Der Tierschutzbundpräsident sagte, eine Versorgung der Fundtiere in Eigenregie käme die Rathäuser deutlich teurer zu stehen als eine Unterbringung in einem Tierheim. (Weiterlesen: Problemfälle in Lingen: Die Tiere, die keiner haben will)