Flüchtlingskrise Kommt bald Asyl-Hotspot in Libyen?

Frankreich heizt die Debatte über Auffanglager in dem Krisenland zur Registrierung von Flüchtlingen an. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fordert bei Besuch in Rom mehr Unterstützung für Italien.

AFP/epd/dd ORLEANS/ ROM/BRÜSSEL.

Um die illegale Migration über die zentrale Mittelmeerroute einzudämmen, will Frankreich gemeinsam mit der EU oder auch im Alleingang noch in diesem Jahr Auffanglager zur Registrierung von Flüchtlingen in Libyen einrichten. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron an. Brüssel und Berlin zeigten sich offen für eine Debatte darüber. Italien beklagt seit Langem, die EU lasse das Land weitgehend allein bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise.

Bei einer Visite in Rom hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die Gemeinschaft am Donnerstag zu mehr Solidarität bei der Aufnahme von Flüchtlingen aufgefordert. Einige Länder bemühten sich zwar um die Verteilung von Agrarmitteln, lehnten die Aufnahme von Asylsuchenden jedoch ab. „Das ist kein Zustand, den wir langfristig akzeptieren können“, warnte Schulz.

Wende im Kampf gegen Schleuser?

Italiens Premier Paolo Gentiloni sagte, die Bitte der libyschen Einheitsregierung um Unterstützung der eigenen Küstenwache durch Einheiten der italienischen Marine könne eine „Wende“ im Kampf gegen Menschenschleuser bedeuten. Mitarbeiter der EU-Institutionen in Brüssel rechnen damit, dass die Behörden in Tripolis bereits in der kommenden Woche offiziell ihre Zustimmung zu EU-Marineeinsätzen in der sogenannten Zwölfmeilenzone signalisieren, um gegen Schleuser vorzugehen.

Gemischte Reaktionen

Mit seinem Vorstoß für Flüchtling-Hotspots in Libyen hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gemischte Reaktionen ausgelöst. Die EU-Kommission reagierte überrascht. Eine Sprecherin sagte, die Behörde könne dazu noch nicht Stellung nehmen. Man sei aber bereit, „über alles zu diskutieren“. Lob kam aus Österreich. Die Bundesregierung will den Vorstoß prüfen. Die Partei Die Linke lehnt Macrons Vorstoß ab. „Frankreich sollte wie alle anderen europäischen Länder seiner Verantwortung gerecht werden“, fügte der Linken-Fraktionschef hinzu. Das heiße in erster Linie, die Ursachen von Flucht und Vertreibung anzugehen „und nicht an französischen Waffenexporten blutige Profite zu verdienen.“

Mit den Hotspots in Libyen sollten Menschen ohne Chancen auf Asyl von der gefährlichen Überquerung des Mittelmeers abgehalten werden, sagte Macron bei einem Besuch in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt Orléans. Frankreich wolle nun Mitarbeiter der französischen Flüchtlingsbehörde Ofpra zur Sondierung nach Libyen entsenden.

Haupttransitland Libyen

Libyen ist das Haupttransitland für Flüchtlinge, die versuchen, über das zentrale Mittelmeer nach Europa zu gelangen. In diesem Jahr kamen auf der Mittelmeerroute bereits mehr als 93 000 Menschen nach Italien. Über 2500 sind bei dem Versuch seit Januar gestorben. Die Regierung in Rom mahnt seit geraumer Zeit, die EU lasse das Land bei der Bewältigung des Problems weitgehend allein.

Italien kommt bei Verteilung nicht nach

Jedoch schafft es Italien Berichten zufolge bislang auch nicht, die im Rahmen der EU-Umverteilung von Deutschland angebotene Zahl an Flüchtlingen zu übermitteln. Demnach sind 1 499 von Berlin angebotene Plätze ungenutzt. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat bei einem Kurzbesuch in Italien am Donnerstag eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen in Europa angemahnt. Nicht zuletzt angesichts der zugespitzten Lage in Italien müsse es eine „praktizierte Solidarität“ unter den EU-Staaten geben, forderte Schulz nach einem Treffen mit Italiens Ministerpräsidente Paolo Gentiloni in Rom.

Auch Tunesien im Gespräch

Die EU hat Hotspots wegen der Flüchtlingskrise in den europäischen Hauptankunftsländern Italien und Griechenland eingerichtet. Migranten werden dort mit Unterstützung von Experten der EU-Grenzbehörde Frontex und der europäischen Asylagentur Easo registriert. Tatsächlich debattieren die EU-Staaten seit Längerem auch über Auffanglager in Nordafrika. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich für ein solches in Tunesien ausgesprochen.

Kritik von Pro Asyl

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat den jüngsten Vorschlag aus Paris scharf kritisiert. „Es ist völlig unklar, wie das unter menschenwürdigen Bedingungen und unter Beachtung der internationalen Flüchtlingskonvention gehen soll“, sagte der Rechtspolitik-Experte von Pro Asyl, Bernd Mesovic.

Einlenken der Slowakei?

Angesichts der Verweigerungshaltung osteuropäischer Länder wie Polen und Ungarn bei der Flüchtlingsaufnahme will Schulz im Fall eines Wahlsieges als Bundeskanzler dafür sorgen, dass EU-Mitgliedstaaten bei mangelnder Solidarität Einbußen bei Finanzhilfen aus Brüssel hinnehmen müssen.

Ein mögliches Einlenken signalisierte die Slowakei. So sagte Premier Fico, der bisher zu den hartnäckigen Gegnern der Aufnahme von Flüchtlingen gehörte, bei einem Besuch in Brüssel eine neue Offenheit. Es werde nach der Sommerpause ein Treffen zwischen den vier Visegrád-Ländern, der Kommission und dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni geben, um über Migration zu reden. Ficos Schlüsselsatz: „Die Slowakei ist bereit, einen Kompromiss zu finden.“ Das hat man so noch nicht gehört.